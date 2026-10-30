Mỹ cách chức tướng quân đội cấp cao sau cáo buộc tiết lộ thông tin mật về Iran và Ukraine

Theo Axios ngày 29/10, Trung tướng Brett Sylvia, cựu quan chức hoạch định quân sự cấp cao của Lầu Năm Góc, đã thừa nhận tiết lộ thông tin mật liên quan đến Iran và Ukraine cho hai phóng viên trong khoảng một năm. Thông tin được Axios dẫn từ báo cáo điều tra nội bộ và một quan chức Mỹ.

Báo cáo cho biết ông Sylvia đã thừa nhận hành vi sai phạm trong một video sau khi không vượt qua các bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Báo cáo nội bộ cáo buộc ông Sylvia có hành vi “tiết lộ thông tin cho truyền thông khi chưa được phép”.

Theo Axios, việc tiết lộ thông tin bắt đầu từ khoảng tháng 6/2025, thông qua ứng dụng nhắn tin Signal và một cuộc gặp trực tiếp với phóng viên tại một nhà hàng ở thành phố Arlington, bang Virginia. Trong cuộc gặp này, ông Sylvia đã sử dụng những ghi chép cá nhân trong quá trình xem xét một báo cáo mật để cung cấp thông tin về viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine.

Báo cáo điều tra cũng xem xét liên lạc giữa ông Sylvia với một phóng viên khác. Ông cho biết từng nhận được tin nhắn qua Signal mà ông cho rằng “có liên quan đến Iran”, sau đó xóa tin nhắn này cùng toàn bộ chuỗi trao đổi. Theo Axios, các quan chức Mỹ nghi ngờ việc xóa dữ liệu là hành động có chủ ý.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết quyết định nhân sự được đưa ra sau cuộc điều tra toàn diện của Văn phòng Điều tra Đặc biệt thuộc Không quân Mỹ. Đầu năm nay, hàng chục quan chức quân sự cấp cao đã phải trải qua các cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến việc tiết lộ thông tin, trong đó có dữ liệu về kho vũ khí hiện đại của Mỹ được sử dụng trong cuộc xung đột với Iran. Vụ việc đã được chuyển tới Bộ Tư pháp để xem xét khả năng tiến hành các bước pháp lý tiếp theo.