Sau khi làn sóng sự cố công nghệ làm tê liệt hệ thống thư điện tử (email) của nhiều doanh nghiệp và khiến hàng nghìn chuyến bay bị hoãn hủy trong vài ngày qua, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ngày 17/11 đã trở thành đối tượng tiếp theo bị ảnh hưởng.

NSA cho biết, hệ thống mạng của cơ quan này đã gặp tình trạng suy giảm hiệu năng tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ, song các năng lực phục vụ nhiệm vụ trọng yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Apple khẳng định nguyên nhân không xuất phát từ một cuộc tấn công mạng. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton cho rằng sự cố tại NSA là do việc triển khai các bản vá lỗi cho một lỗ hổng bảo mật trên ngôn ngữ lập trình PHP được phát hiện bằng AI hồi tháng trước – một lỗ hổng có thể cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển máy chủ từ xa.

Trước đó, các sự cố gián đoạn liên quan đến công nghệ đã xảy ra vào tất cả các ngày làm việc kể từ ngày 12/11, bắt đầu bằng việc hệ thống của Microsoft gặp trục trặc làm gián đoạn nhiều dịch vụ của hãng, bao gồm cả email.

Sang ngày hôm sau, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã phải ban hành lệnh đình chỉ bay trên toàn quốc kéo dài 4 tiếng rưỡi – đợt gián đoạn giao thông hàng không dài nhất tại Mỹ kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Chuỗi sự cố này tiếp nối vào ngày 16/11 với lỗi kỹ thuật tại hãng hàng không United Airlines khiến khoảng 150 chuyến bay bị hoãn, cùng ngày với trục trặc phần mềm tại ngân hàng JPMorgan Chase làm gián đoạn một số dịch vụ tài chính.

Đến ngày 17/11, tập đoàn Apple thông báo đang nỗ lực khôi phục hệ thống sau khi một bản cập nhật nội bộ gây ra sự cố ảnh hưởng đến các dịch vụ khách hàng, bao gồm iCloud và Apple Pay. Apple khẳng định nguyên nhân không xuất phát từ một cuộc tấn công mạng.

Cùng ngày, tập đoàn bảo hiểm Marsh cho biết, khách hàng của họ đã ghi nhận tới 105 sự cố an ninh mạng chỉ trong hai tuần cuối tháng 10 – cao hơn gấp đôi so với con số 48 vụ được ghi nhận trong hai tuần cuối tháng 5.

Bà Cynthia Kaiser, cựu quan chức cấp cao phụ trách tội phạm mạng của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và hiện là Phó Chủ tịch cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Mã độc tống tiền của công ty an ninh mạng Halcyon, nhận định rằng chuỗi gián đoạn nghiêm trọng gần đây trên nhiều ngành nghề cho thấy hạ tầng kỹ thuật số đã gắn kết chặt chẽ với nhau, và vì thế một lỗi kỹ thuật đơn lẻ hay một bản cập nhật phần mềm có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền với tác động lớn lên các hệ thống trọng yếu.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các sự cố này. Phát biểu với các phóng viên tại Manila, nơi ông tham dự các hội nghị với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Trump khẳng định mọi thứ đều ổn. Tương tự, Ngoại trưởng Marco Rubio – người kiêm nhiệm chức Cố vấn An ninh Quốc gia – thừa nhận các sự cố này gây ra nhiều bất an, nhưng nhấn mạnh chúng hoàn toàn không có sự liên kết với nhau. Ông Rubio khẳng định nước Mỹ không hề phải hứng chịu một cuộc tấn công có hệ thống.