Mỹ bỏ trợ giá xe điện, vì sao Tesla vẫn sống khỏe?

Tháng 9/2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức chấm dứt chương trình ưu đãi thuế liên bang trị giá tối đa 7.500 USD dành cho người mua ôtô điện.

Quyết định được đưa ra cùng hàng loạt thay đổi về chính sách tiết kiệm nhiên liệu và các quy định thúc đẩy quá trình điện hóa, khiến thị trường xe điện Mỹ đối mặt giai đoạn suy giảm mạnh.

Tuy nhiên sau hơn một năm, xe điện vẫn chưa biến mất khỏi thị trường ôtô lớn thứ 2 thế giới. Thậm chí một số thương hiệu và phân khúc còn đang tăng trưởng trở lại.

Tesla và Rivian hưởng lợi

Theo InsideEVs, Tesla và Rivian là 2 trong số những thương hiệu hưởng lợi rõ nhất từ quá trình phục hồi của thị trường ôtô điện Mỹ.

Dữ liệu Cox Automotive cho thấy người Mỹ đã mua khoảng 262.000 ôtô điện trong quý III/2026, tăng 6,1% so với quý trước. Đây là mức doanh số theo quý cao nhất kể từ khi chính sách ưu đãi thuế liên bang kết thúc.

Đáng chú ý, nếu không tính Tesla, doanh số xe điện tại Mỹ thực tế giảm nhẹ so với quý II. Dù doanh số Tesla giảm 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức sụt giảm này vẫn thấp hơn đáng kể so với đà giảm gần 40% của toàn thị trường.

Doanh số Tesla vẫn nằm ở mức ổn định nếu so với tình hình lao dốc toàn thị trường xe điện Mỹ. Ảnh: Motor1.

Một trong những lợi thế của Tesla là khả năng giữ chân người dùng. Theo ông Tom Libby, chuyên gia tại Mobility Global, khoảng 50% khách hàng sở hữu Tesla Model Y tiếp tục mua cùng mẫu xe khi đổi phương tiện.

Trong khi đó, tỷ lệ khách hàng tiếp tục lựa chọn cùng một mẫu xe trên toàn thị trường chỉ khoảng 26%. Rivian cũng ghi nhận kết quả tích cực nhờ mẫu SUV điện R2, được đánh giá là đối thủ đáng chú ý của Tesla Model Y trong phân khúc xe điện hướng đến khách hàng phổ thông.

Tuy nhiên lý do khiến Tesla và Rivian nổi bật không chỉ đến từ sức hút sản phẩm. Khác với các tập đoàn ôtô truyền thống, 2 thương hiệu này chỉ tập trung phát triển xe điện. Khi nhu cầu thị trường sụt giảm, họ không có lựa chọn chuyển nguồn lực sang các dòng xe xăng hoặc hybrid.

Trong khi đó, nhiều hãng xe lâu đời lại nhanh chóng điều chỉnh chiến lược sản phẩm để thích ứng với thay đổi chính sách. Theo InsideEVs, khoảng 24 dự án ôtô điện đã bị hủy bỏ hoặc trì hoãn từ năm 2025 đến nay, bao gồm Ford F-150 Lightning, Volkswagen ID.4 và Honda Prologue.

Ford đã dừng dự án bán tải điện F-150 Lightning. Ảnh: Car and Driver.

Việc cắt giảm danh mục sản phẩm khiến doanh số xe điện của nhóm thương hiệu truyền thống chịu thêm áp lực. Tuy nhiên quyết định này cũng phản ánh ưu tiên lợi nhuận của các nhà sản xuất trong bối cảnh chính sách ưu đãi thay đổi.

"Nhiều người thường quên rằng các hãng xe không sản xuất ôtô chỉ vì muốn làm ra xe. Mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là lợi nhuận", ông Tom Libby nhận định.

Dù vậy, Toyota lại là trường hợp ngoại lệ khi tiếp tục tăng trưởng doanh số nhờ bổ sung nhiều sản phẩm mới trong năm 2026.

Xe điện cũ ngày càng hút khách

Không chỉ Tesla và Rivian, thị trường xe điện đã qua sử dụng tại Mỹ cũng đang ghi nhận đà phục hồi đáng chú ý.

Theo Cox Automotive, hơn 47.000 ôtô điện cũ được bán ra trong tháng 9, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này giúp xe điện đạt tỷ trọng cao nhất từ trước đến nay trong tổng doanh số ôtô đã qua sử dụng tại Mỹ.

Đáng chú ý, xe điện cũ thậm chí đang được tiêu thụ nhanh hơn xe xăng. Theo dữ liệu Cars.com, thời gian bán trung bình của một chiếc ôtô điện đã qua sử dụng chỉ khoảng 41 ngày, thấp hơn 12 ngày so với xe dùng động cơ đốt trong.

Sức mua gia tăng cũng khiến giá bán loại phương tiện này bắt đầu phục hồi. Trong một năm qua, giá ôtô điện cũ còn tương đối mới tăng gần 10%, theo iSeeCars. Ngược lại, giá các mẫu xe xăng cùng nhóm hầu như không thay đổi.

Ngày nay, người mua xe điện cũ đã không thiếu những lựa chọn mới lạ hơn so với trước. Ảnh: Carscoops.

Một trong những nguyên nhân đến từ nguồn cung xe điện cũ ngày càng đa dạng.

Trước đây, người mua chủ yếu tiếp cận các mẫu xe như Chevrolet Bolt hay Nissan Leaf đời cũ, vốn có phạm vi hoạt động tương đối hạn chế. Hiện thị trường xuất hiện ngày càng nhiều mẫu ôtô điện hiện đại với phạm vi hoạt động lớn, đặc biệt là những xe kết thúc hợp đồng thuê dài hạn sau vài năm sử dụng.

Bên cạnh đó, giá xăng khoảng 4 USD/gallon cũng phần nào khiến xe điện trở nên hấp dẫn hơn về chi phí vận hành. Theo InsideEVs, sự tăng trưởng của xe điện cũ cho thấy nhu cầu đối với loại phương tiện này vẫn tồn tại, đặc biệt khi giá bán phù hợp khả năng tài chính của khách hàng.