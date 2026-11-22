Theo thông báo của Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 21/11, khoản kinh phí bổ sung được dành cho các hoạt động quản lý chương trình, phát triển phần mềm và bảo đảm an ninh mạng. Công việc dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2028. Hợp đồng được trao theo hình thức chỉ định nhà thầu, không thông qua đấu thầu cạnh tranh. Phần lớn công việc được thực hiện tại Fort Worth, bang Texas, nơi Lockheed Martin đặt cơ sở sản xuất F-35. Các địa điểm khác gồm Nashua (bang New Hampshire), Baltimore (bang Maryland), cùng một số cơ sở tại Florida, California, New York và Arizona.

Block 4 là chương trình nâng cấp lớn nhất của dòng F-35, với hơn 80 cải tiến về phần mềm, hệ thống điện tử và năng lực tác chiến. Chương trình phụ thuộc vào gói nâng cấp Technology Refresh 3 (TR-3), trị giá khoảng 1,9 tỷ USD, bao gồm hệ thống máy tính, màn hình hiển thị và bộ nhớ mới nhằm tăng khả năng xử lý dữ liệu của máy bay.

Tuy nhiên, những trục trặc về phần cứng và phần mềm của TR-3 đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ toàn bộ chương trình. Theo kế hoạch ban đầu, gói nâng cấp này phải hoàn thành vào tháng 4/2023, nhưng Lầu Năm Góc đã phải tạm dừng tiếp nhận máy bay F-35 mới trong khoảng một năm, đến tháng 7/2024. Sau đó, các máy bay được bàn giao với phiên bản TR-3 chưa hoàn thiện đầy đủ.

Báo cáo tháng 9/2025 của Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết chương trình Block 4 đã vượt ngân sách ít nhất 6 tỷ USD và chậm tiến độ nhiều năm. Theo kế hoạch ban đầu, chương trình dự kiến hoàn thành 66 năng lực nâng cấp vào năm 2026, nhưng thời hạn này đã được lùi đến năm 2029. GAO nhận định chương trình khó có thể hoàn tất trước năm 2031.

Để khắc phục những hạn chế trên, Lầu Năm Góc dự kiến tăng cường ứng dụng công nghệ bản sao số, mô hình hóa và mô phỏng trong quá trình phát triển Block 4, đồng thời cải tiến phương thức quản lý và triển khai chương trình. Bên cạnh hợp đồng với Lockheed Martin, Mỹ cũng đang triển khai các dự án riêng nhằm phục vụ nâng cấp F-35, bao gồm phát triển máy bay thử nghiệm, sản xuất linh kiện radar APG-85 và cải tiến hệ thống cung cấp điện, làm mát để đáp ứng yêu cầu vận hành các thiết bị mới.