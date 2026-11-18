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Nếu trước đây Mỹ chủ yếu thực hiện các biện pháp hạn chế ngăn chip vật lý được xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc, thì quy định mới đang mở rộng sang cả quyền tiếp cận và khai thác năng lực tính toán từ xa thông qua hạ tầng trung tâm dữ liệu ở nước thứ ba.

Theo đó, các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài cung cấp năng lực tính toán quy mô lớn cho những công ty có trụ sở tại Trung Quốc sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu của Mỹ trong vòng 90 ngày nếu muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ. Nếu không đáp ứng yêu cầu này, các trung tâm này có khả năng đối mặt với những hạn chế từ cơ quan quản lý Mỹ trong tương lai.

Quy định mới cũng xác định Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Brazil là những quốc gia có nguy cơ trở thành điểm trung chuyển chip tiên tiến sang Trung Quốc. Do đó, các lô hàng chip thuộc diện kiểm soát khi được vận chuyển tới những quốc gia này sẽ phải có giấy phép xuất khẩu của Mỹ.

Tuy nhiên, yêu cầu cấp phép trên không áp dụng đối với các công ty Mỹ đang trực tiếp vận hành trung tâm dữ liệu tại năm quốc gia nói trên.

Dù vậy, để được miễn yêu cầu cấp phép, đơn vị vận chuyển phải gửi báo cáo hàng tháng cho BIS, cung cấp đầy đủ thông tin về các bên tham gia giao dịch, công ty mẹ của các bên, điểm đến cuối cùng, chủng loại, hiệu năng và số lượng chip được vận chuyển.

Tuy nhiên, yêu cầu cấp phép không áp dụng đối với những hệ thống được sử dụng bởi các nhà bán lẻ trực tuyến và các công ty mạng xã hội. Theo Bộ Thương mại Mỹ, những hệ thống này không tạo ra mức độ rủi ro đối với an ninh quốc gia tương tự như các hệ thống cung cấp năng lực tính toán cho hoạt động phát triển AI.

Quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được đăng trên Công báo Liên bang Mỹ (Federal Register), dự kiến là vào ngày 19/11.

Thực tế, trước khi quy định mới được công bố, giới phân tích đã dự báo Mỹ sẽ mở rộng các biện pháp hạn chế Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến và năng lực tính toán, sau hàng loạt sự kiện gần đây, trong đó có vụ bê bối tình ái của nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo tại công ty.

Ông được cho là có mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Người này làm việc tại Megaspeed, công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore, đối tác của Nvidia trong lĩnh vực cho thuê năng lực tính toán tại các trung tâm dữ liệu. Megaspeed trước đó đã bị cơ quan chức năng chú ý vì nghi vấn chuyển trái phép chip AI tiên tiến sang Trung Quốc.

Ông John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện Mỹ, thuộc đảng Cộng hòa, cho rằng quy định mới phát đi thông điệp rõ ràng rằng Mỹ nghiêm túc trong việc bịt những lỗ hổng trong kiểm soát xuất khẩu mà Trung Quốc đã khai thác suốt nhiều năm qua.

Hiện nay, mặc dù các nhà sản xuất Trung Quốc, trong đó có Huawei Technologies, đang mở rộng danh mục chip AI, song nhiều doanh nghiệp Trung Quốc phát triển mô hình AI tiên tiến vẫn ưu tiên sử dụng GPU của Nvidia.

Và phần lớn năng lực tính toán của nhiều mô hình được báo cáo là khai thác thông qua các trung tâm dữ liệu bên ngoài Trung Quốc, chủ yếu tại Đông Nam Á và Nhật Bản.

Trong khi đó, về phía Trung quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết Bắc Kinh sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết" để bảo vệ lợi ích của mình. Ông đồng thời chỉ trích động thái của Mỹ là ví dụ điển hình về việc sử dụng sức ép kinh tế, đi ngược lại những đồng thuận mà hai nước đã đạt được.