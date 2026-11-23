Hình ảnh vụ việc tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma. Nguồn: Guardian

Đoạn video về vụ việc xảy ra hôm 21-11 - do các hành khách khác ghi lại - đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Các nhà lập pháp, trong đó có Thống đốc bang Washington thuộc đảng Dân chủ, ông Bob Ferguson, và Thị trưởng thành phố Seattle, bà Katie Wilson, đã lên tiếng phản đối vụ bắt giữ nêu trên.

Các hình ảnh và video cho thấy những người biểu tình cầm loa phóng thanh cùng các biểu ngữ với nội dung “ICE rời khỏi Washington” và “Giải tán ICE” tại sân bay Seattle-Tacoma. Người biểu tình đi lại bên trong và xung quanh sân bay, hô vang khẩu hiệu “ICE phải rời đi ngay” cùng nhiều lời kêu gọi khác.

“Tôi đã nêu rõ quan điểm của mình với Hãng hàng không Alaska Airlines: Họ cần kêu gọi ICE rút khỏi các sân bay của chúng ta”, Thống đốc Ferguson phát biểu trong cuộc họp báo, “Tôi cũng sẽ đưa ra đề nghị tương tự đối với tất cả hãng hàng không khác đang hoạt động tại sân bay Seattle-Tacoma”.

Hôm 22-11, luật sư Olia Catala đại diện cho ông Ricardo Larrondo Mendoza và con gái Sofia Hernandez Mejia cho biết, hai cha con ông Mendoza đang trên đường đến dự một buổi lễ rửa tội của gia đình tại bang California thì bị các đặc vụ đeo mặt nạ bắt giữ.

Những hành khách khác đang lên chuyến bay của Alaska Airlines tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma đã dùng điện thoại di động ghi lại cảnh 2 cha con bị các đặc vụ bắt giữ. Đoạn video cho thấy các đặc vụ đang giằng co với một người trên mặt đất. Chuyến bay dự kiến ​​khởi hành đến Los Angeles đã bị hoãn lại.

Kể từ mùa hè năm nay, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã tăng cường hoạt động tại các sân bay, chuyển hướng chiến thuật từ những cuộc truy quét quy mô lớn ở đô thị sang các chiến dịch nhắm vào những đối tượng cụ thể trên khắp nước Mỹ, với số vụ bắt giữ đạt mức cao kỷ lục.

Trong một tuyên bố, ICE cho biết các đặc vụ bắt giữ ông Mendoza, một người nhập cư từ Mexico, với lý do ông này đã ở lại Mỹ quá thời hạn thị thực, “vi phạm luật pháp quốc gia của chúng ta”. Theo ICE, Mejia đã “hất cà phê nóng vào các sĩ quan”. ICE cho biết cô là người Mexico, cư trú bất hợp pháp tại Mỹ do ở lại quá thời hạn thị thực. Cô có thể phải đối mặt với cáo buộc tấn công một sĩ quan liên bang.

Luật sư Olia Catala nói với hãng tin AP rằng, hai cha con ông Mendoza đang trên đường đi dự lễ rửa tội và đang xin tị nạn tại Mỹ - nơi họ đã sinh sống từ năm 2015. Theo luật sư Catala, cả hai đều không có tiền án, tiền sự.

Luật sư cho biết thêm, Mejia (hiện ở độ tuổi ngoài 20) đã kết hôn với một công dân Mỹ và nộp hồ sơ xin điều chỉnh tình trạng cư trú. Chồng cô cũng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhưng không bị đặc vụ bắt giữ.

“Họ đã thực hiện mọi thủ tục một cách đúng đắn; đây là những người có học thức”, luật sư Catala nói về hai cha con, “Cô ấy từng học đại học và làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận. Cả hai đều không có tiền án, tiền sự. Thật sự rất đau lòng”.

Hãng hàng không Alaska Airlines cho biết các sĩ quan ICE đã không thông báo trước cho hãng về hoạt động thực thi pháp luật này. Hiện hãng đang phối hợp với Cảng vụ Seattle (đơn vị quản lý sân bay) để kiểm tra xem các quy trình có được tuân thủ hay không, đồng thời đã bày tỏ quan ngại “trực tiếp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền”.

Theo Guardian