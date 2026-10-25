Mỹ bí mật di dời các nhà ngoại giao khỏi nhiều quốc gia Trung Đông

CNN mô tả các cuộc di dời này diễn ra một cách “khó chịu và hỗn loạn”, vì nhiều người trong số họ chỉ mới quay trở lại sau khi bị di dời trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc chiến tranh Iran. Trong bản báo cáo của Giám đốc Tình báo quốc gia Jay Clayton gửi tới Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 23-10 nêu rõ, tình báo Mỹ đã phát hiện ra rằng “Iran đã tăng cường đáng kể các nỗ lực nhằm mục tiêu vào nhân viên Mỹ” và các âm mưu “đã đạt đến giai đoạn nâng cao ở cả Trung Đông và một số quốc gia khác”.

Đại sứ quán Mỹ tại Amman, Jordan. Ảnh: Getty Images

Những điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen đã tăng cường các cuộc tấn công vào Saudi Arabia-những hành động mà Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhiều lần cảnh báo “có khả năng leo thang nhanh chóng vượt ra ngoài khu vực”.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng ông có thể tái khởi động các cuộc tấn công chống lại Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và các nguồn tin cho biết Israel đã vận động nhưng chưa thành công để có thể hành động ngay lập tức.

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton cảnh báo Iran đang tăng cường các nỗ lực nhằm vào người Mỹ ở Trung Đông. Ảnh: Reuters

Tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho nhân viên không thuộc diện khẩn cấp và toàn bộ thành viên gia đình rời khỏi Saudi Arabia. Các quan chức cho biết lệnh này được đưa ra nhằm đối phó với các hành động tấn công leo thang của lực lượng Houthi. Mặt khác, Washington cũng đang âm thầm điều chỉnh giới hạn số lượng nhân viên tại nhiều đại sứ quán khác ở Trung Đông, bao gồm Jordan, Bahrain, Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Lebanon.

Trong một diễn biến khác, Al Jazeera cho biết, Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc khả năng tấn công Iran ngay trong ngày 25-10, nhấn mạnh rằng Washington có thể phải "hoàn thành nhiệm vụ", nếu không đạt được thỏa thuận với Tehran.