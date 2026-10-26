Mỹ bí mật cho máy bay B-25 Mitchell cất cánh từ tàu sân bay, tập kích táo bạo Nhật Bản năm 1942

Sau trận Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941, Mỹ cần một phương án phản công có thể đưa chiến tranh đến gần lãnh thổ Nhật Bản.

Trong bối cảnh lực lượng Mỹ liên tiếp chịu sức ép tại Thái Bình Dương, việc tổ chức một cuộc tập kích đường không mang ý nghĩa quân sự lẫn tinh thần.

Giải pháp được lựa chọn là đưa oanh tạc cơ hạng trung B-25 Mitchell lên tàu sân bay, tiến gần Nhật Bản rồi cất cánh tấn công các mục tiêu trên đất liền.

Đây là phương án khác thường bởi B-25 được thiết kế để hoạt động từ sân bay trên đất liền, không phải máy bay hải quân chuyên dụng.

Do North American Aviation phát triển, B-25 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 19/8/1940 và bắt đầu được đưa vào biên chế Mỹ năm 1941.

Máy bay sử dụng 2 động cơ hướng tâm Wright R-2600, có khả năng mang bom và được trang bị súng máy phòng thủ.

Thiết kế này đem lại sự cân bằng giữa tải trọng, tầm hoạt động và khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ.

Yêu cầu dành cho chiến dịch tập kích Nhật Bản rất khắt khe. Máy bay phải có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn của tàu sân bay, mang đủ bom và nhiên liệu cho hành trình dài, đồng thời có thể tiếp tục bay đến khu vực hạ cánh dự kiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

B-25 đáp ứng những yêu cầu đó sau quá trình thử nghiệm và cải biến. Các máy bay được chuẩn bị cho chiến dịch có những điều chỉnh nhằm giảm trọng lượng không cần thiết và tăng lượng nhiên liệu mang theo.

Phi hành đoàn cũng phải luyện tập cất cánh trên quãng đường ngắn, bay đường dài và định hướng trên biển.

Ngày 18/4/1942, 16 chiếc B-25B cất cánh từ tàu sân bay USS Hornet dưới sự chỉ huy của trung tá James Doolittle.

Cuộc tập kích không gây thiệt hại vật chất lớn cho Nhật Bản, nhưng chứng minh lãnh thổ nước này không nằm ngoài tầm tấn công của không quân Mỹ.

Thành công của B-25 trong nhiệm vụ đặc biệt ấy cho thấy một thiết kế vốn dành cho sân bay trên đất liền vẫn có thể được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu tác chiến chưa từng có tiền lệ.