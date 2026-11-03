Mỹ: Bắt thiếu niên 18 tuổi sau vụ nổ súng tại tiệc Halloween

Ngày 2/11, cảnh sát thành phố Boulder thông báo đã bắt giữ Omar Perez, 18 tuổi, đến từ thành phố Thornton, bang Colorado, vì tình nghi liên quan vụ nổ súng xảy ra trong đêm Halloween. Người này bị truy tố các tội danh gồm giết người cấp độ một, cố ý giết người cấp độ một và hành hung cấp độ một.

Vụ việc xảy ra khoảng 23 giờ 28 phút ngày 31/10 tại một căn nhà trên đường Marine, thuộc khu University Hill, gần khuôn viên Đại học Colorado Boulder.

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện hai nam sinh viên 19 tuổi bị trúng đạn và đưa cả hai đến bệnh viện. Một người tử vong vào sáng hôm sau, trong khi nạn nhân còn lại tiếp tục điều trị.

Một xe tuần tra của Sở Cảnh sát Boulder đậu trước số nhà 705 đường Marine ở Boulder sau vụ nổ súng gây chết người vào tối Halloween. Ảnh: CBS News

Theo thông tin từ cảnh sát, bữa tiệc Halloween tại căn nhà trước đó có ban nhạc biểu diễn trực tiếp và thu hút hàng trăm người tham dự. Cảnh sát từng đến địa điểm này vào khoảng 22 giờ cùng ngày sau khi nhận được phản ánh về tiếng ồn.

Sau khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt buổi tiệc, phần lớn khách tham dự rời đi, chỉ còn một nhóm nhỏ ở lại.

Theo hồ sơ điều tra được báo Boulder Reporting Lab dẫn lại, một nhóm người, trong đó có Perez, sau đó tìm cách vào căn nhà dù không được mời.

Khi những người sống tại đây yêu cầu nhóm này rời đi, tranh cãi và xô xát xảy ra. Một nhân chứng khai với cảnh sát rằng Perez quay trở lại bên trong căn nhà sau khi đã bước ra ngoài, rồi nổ súng, khiến hai sinh viên trúng đạn.

Người thân nhận diện nghi phạm qua hình ảnh

Sau vụ việc, cảnh sát phỏng vấn khoảng 20 nhân chứng và công bố hình ảnh một số người cần xác minh danh tính. Theo báo The Denver Gazette, một người thân của Perez nhận ra anh ta trong những hình ảnh này và cung cấp thông tin cho nhà chức trách.

Cảnh sát phối hợp với các đơn vị tại Thornton, Westminster và Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Adams để xác định vị trí, bắt giữ nghi phạm vào sáng 2/11. Nhà chức trách cho rằng Perez là người duy nhất trực tiếp nổ súng, dù không loại trừ khả năng những người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm vì vai trò liên quan.

Đại diện cảnh sát Boulder cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và kêu gọi những người tham dự bữa tiệc hoặc có hình ảnh, video liên quan cung cấp thông tin. Đại học Colorado Boulder cũng gửi thông báo chia buồn đến gia đình nạn nhân, đồng thời triển khai các dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho sinh viên và nhân viên bị ảnh hưởng.

Theo cảnh sát trưởng Boulder, đây là vụ giết người đầu tiên được ghi nhận tại thành phố trong năm 2026. Nghi phạm hiện phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng, nhưng vẫn được xem là vô tội cho đến khi được chứng minh có tội tại tòa.