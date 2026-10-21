Mỹ: Bắt người đe dọa ám sát Tổng thống Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử
Văn phòng Công tố liên bang bang Kansas thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một thanh niên đe dọa ám sát Tổng thống Donald Trump tại cuộc vận động của đảng Cộng hòa ngày 19/10 ở bang này đã bị bắt.
Theo thông báo của văn phòng công tố và truyền thông địa phương, nam thanh niên 24 tuổi tên Jaden Reed bị cơ quan thực thi pháp luật chú ý sau khi đăng bình luận dưới một bản tin của đài truyền hình địa phương trên mạng xã hội.
Jaden Reed viết: “Nói thật, hay là cứ bắn Trump đi, tay súng của chúng ta đâu? Tôi chán cái cuộc sống chỉ vì tiền này rồi”. Trong bình luận, người này tự nhận đã có súng và đạn.
Trong một bài đăng khác, Jaden Reed đã viết: “Có thể hạ ông ta ngay tại Kansas không? Tôi tự làm cũng được”. Một phút sau, người này tiếp tục đăng: “Tôi biết nơi các anh diễn thuyết. Tôi đã khảo sát kỹ các mái nhà xung quanh”. Câu này bị cho là ám chỉ vụ nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng Charlie Kirk bị bắn chết khi diễn thuyết tại Đại học Utah Valley hồi tháng 9/2025.
Sau khi nhận được tố giác về các phát ngôn trên, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt Jaden Reed ngày 17/10 và khởi tố hình sự.
Tối 19/10, Tổng thống Donald Trump tham dự cuộc vận động tranh cử ủng hộ các ứng viên đảng Cộng hòa tại thành phố Park City, bang Kansas.
CCTV.com
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/my-bat-nguoi-de-doa-am-sat-tong-thong-donald-trump-tai-cuoc-van-dong-tranh-cu-post912477.html