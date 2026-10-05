Mỹ bất ngờ rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ tại Anh, lý do là gì?

Một chiếc máy bay ném bom Rockwell B-1 Lancer của Không quân Mỹ được nhìn thấy tại căn cứ không quân RAF Fairford vào ngày 29/9. (Nguồn: PA)

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, tất cả máy bay ném bom Mỹ từng được triển khai tới căn cứ Fairford đã trở về các căn cứ thường trực tại Mỹ. Quan chức này giải thích rằng, các yêu cầu về an ninh tác chiến khiến Washington không thể xác nhận thời gian thực tế diễn ra việc di chuyển các lực lượng và phương tiện quân sự.

Theo báo The Guardian, ít nhất 10 trong số 12 máy bay ném bom B-1 đã cất cánh từ căn cứ Fairford vào ngày 4/10, bao gồm cả một số chiếc mới đến theo đợt luân chuyển chưa đầy một tuần trước.

Hiện phía Anh chưa đưa ra bình luận. The Guardian đánh giá, tốc độ rút quân nhanh chóng sẽ làm gia tăng lo ngại trong khu vực xung quanh căn cứ không quân Fairford.

Động thái trên diễn ra sau sự cố an ninh ngày 27/9, khi cảnh sát Anh nhận được thông tin về một nhóm người có hành vi khả nghi gần căn cứ. Cảnh sát chống khủng bố ban đầu bắt giữ 5 người đàn ông Anh sau khi phát hiện 3 xe tải khả nghi gần khu vực. Những người này sau đó được tại ngoại trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục.

Ngày 1/10, lực lượng chống khủng bố Anh tiếp tục bắt giữ một công dân Anh-Iran 25 tuổi với cáo buộc chuẩn bị thực hiện các hành động khủng bố liên quan vụ việc. Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết, có “những dấu hiệu rõ ràng” cho thấy Iran có thể liên quan âm mưu trên, song nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Tehran đã mạnh mẽ bác bỏ mọi liên quan.

Căn cứ Fairford, nằm cách London 160 km về phía Tây, từng được Mỹ sử dụng trong nhiều thập kỷ làm điểm tập kết chủ yếu triển khai các máy bay ném bom trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trong những tháng gần đây, cựu Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cho phép Washington sử dụng các căn cứ quân sự này để thực hiện các cuộc tấn công “phòng thủ” chống lại Iran.