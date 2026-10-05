Mỹ bất ngờ rút loạt B-1, B-52 khỏi căn cứ ở Anh

Một máy bay ném bom B-1B Lancer tại căn cứ không quân RAF Fairford ở Fairford, Gloucestershire, Anh. Ảnh: Reuters.

Không quân Mỹ đã rút các máy bay ném bom đang đồn trú tại một căn cứ quân sự do Mỹ vận hành ở Anh, nơi từng được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích Iran, sau khi giới chức điều tra một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ RAF Fairford.

Theo một quan chức Lầu Năm Góc, các máy bay ném bom đã được điều chuyển trở lại những căn cứ đóng tại Mỹ. Quan chức này không được phép công khai về các hoạt động điều chuyển quân sự nhạy cảm và phát biểu hôm Chủ nhật với điều kiện giấu tên.

Các tổ chức theo dõi hoạt động hàng không, trong đó có Military Air Tracking Alliance, đã quan sát hàng chục máy bay ném bom B-52 và B-1 hoạt động từ RAF Fairford kể từ những ngày đầu cuộc chiến với Iran. Các nhà quan sát hôm Chủ nhật phát hiện một loạt máy bay B-1 rời căn cứ này.

Động thái trên diễn ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc các phương án cho cuộc chiến với Iran, trong đó có khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công, bất chấp việc ông từng cam kết với người dân Mỹ rằng chiến dịch sẽ chỉ kéo dài vài tuần.

“Chúng ta có những quyết định mà tôi sẽ đưa ra về Iran. Iran đã bị tàn phá. Vì vậy, câu hỏi duy nhất là - hoặc sẽ là cách dễ dàng, hoặc sẽ là cách khó khăn”, ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Bảy khi rời Nhà Trắng để tới dự một cuộc vận động tại Ohio.

Một công dân mang hai quốc tịch Anh-Iran đã bị bắt tại trung tâm London tuần trước với cáo buộc âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố, sau một sự cố an ninh xảy ra tại RAF Fairford vào cuối tháng 9. Tổng cộng 6 người đã bị bắt và sau đó được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Giới chức Anh đã liên hệ vụ việc với Tehran. Iran phủ nhận liên quan, nhưng trước đó từng tuyên bố rằng bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran đều có thể được coi là một mục tiêu hợp pháp.

Giới chức Anh cho biết các lực lượng ủy nhiệm có liên hệ với Iran đứng sau một loạt vụ phóng hỏa và các cuộc tấn công khác tại Anh cũng như nhiều quốc gia khác. Nhiều vụ trong số này nhằm vào cộng đồng Do Thái và được cho là nhằm gieo rắc sợ hãi.

Giới chức Anh trước đó cảnh báo Tehran có thể mở rộng các mục tiêu tại Anh nếu xung đột ở Trung Đông tiếp tục kéo dài.

RAF Fairford, nằm cách London khoảng 160 km về phía tây, đã được máy bay ném bom Mỹ sử dụng trong nhiều thập niên qua trong các cuộc xung đột tại Trung Đông.

Quân đội Mỹ vẫn duy trì lực lượng đáng kể tại Trung Đông. Hôm thứ Năm, một quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vừa được triển khai, cùng nhóm tàu đổ bộ sẵn sàng chiến đấu USS Makin Island, đang hướng tới khu vực.

Nhóm tàu này gồm nhiều chiến hạm, cùng vận chuyển hơn 7.000 thủy thủ và 2.000 lính thủy đánh bộ.

Quan chức trên cho biết động thái này có thể đưa số tàu sân bay Mỹ hiện diện tại Trung Đông lên 3 chiếc, sớm nhất vào cuối tháng 10.

Theo Reuters