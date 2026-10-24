Mỹ bất ngờ miễn thuế đối với một số mặt hàng Canada, lý do là gì?

Mỹ miễn thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada. (Nguồn: Getty Images)

Theo kênh NBC News, động thái này được xem là sự thừa nhận ngầm rằng chính sách thuế quan chủ đạo của ông Trump có thể gây bất lợi cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Các mặt hàng được miễn thuế bao gồm một số sản phẩm nông nghiệp trước đó phải chịu mức thuế 50%. Các mức thuế này được áp dụng sau khi Canada rút khỏi đàm phán thương mại với chính quyền Tổng thống Trump vào cuối tháng 8.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins, đại diện bang Maine hiện đang đối mặt với cuộc đua tái tranh cử đầy thách thức, là người đầu tiên công bố thông tin trên mạng xã hội. Bà cho biết đã vận động thành công để có thêm các trường hợp miễn thuế đối với những sản phẩm thiết yếu cho ngành nông nghiệp của bang, trong đó có quả việt quất, khoai tây, táo và rong biển.

Theo bà Collins, các mặt hàng được miễn thuế còn bao gồm hộp và thùng nhựa, vật liệu đóng gói, thiết bị làm lạnh, máy móc niêm phong và dán nhãn, thiết bị đóng gói, màng, giấy bạc và các sản phẩm từ rong biển.

Một tài liệu đăng trên trang web Nhà Trắng xác nhận quyết định trên, đồng thời cho biết, chính quyền Mỹ sẽ áp thuế đối với một số mặt hàng mới, trong đó có một số loại van, thảm và phế phẩm, nhằm bù đắp phần thuế được gỡ bỏ. Nhà Trắng cho biết, động thái này nhằm điều chỉnh phạm vi áp dụng thuế quan đối với Canada.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Troy Jackson, đối thủ của bà Collins trong cuộc đua vào Thượng viện, chỉ trích việc giảm thuế, cho rằng chính sách thương mại của ông Trump đã khiến cuộc sống của người dân Maine khó khăn và tốn kém hơn. Ông Jackson ví động thái miễn thuế như “mang một cốc nước đến dập lửa”, đồng thời nhấn mạnh người dân Maine cần được hỗ trợ từ lâu, trước khi bà Collins cần được cứu vãn cơ hội tái đắc cử.

Không chỉ tại Maine, một số ứng cử viên đảng Cộng hòa khác cũng công khai bất đồng với chính sách kinh tế nổi bật của ông Trump. Ông Mike Rogers, ứng cử viên đang cạnh tranh quyết liệt một ghế Thượng viện tại bang Michigan, tuần trước cho biết ông muốn chấm dứt cuộc đối đầu thương mại giữa Mỹ và Canada.

Căng thẳng thương mại leo thang sau khi các quan chức Mỹ đưa ra những yêu cầu mà Thủ tướng Canada Mark Carney mô tả là “không công bằng” và “phi kinh tế”. Washington sau đó áp thuế hai đợt đối với hàng hóa Canada, trong đó đợt thứ hai bao gồm mức thuế 50% đối với một số mặt hàng.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ không cần hàng hóa Canada và khẳng định Washington nắm lợi thế trong quan hệ thương mại song phương. Kể từ khi căng thẳng thương mại bùng phát hồi tháng 8, Thủ tướng Carney vẫn giữ vững lập trường trước những lời công kích liên tiếp của ông Trump.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ gia tăng chỉ trích trên mạng xã hội, Canada đẩy mạnh mở rộng quan hệ kinh tế với các đối tác khác, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và Anh.

Tuần tới, ông Carney dự kiến đạt một thỏa thuận mang tính lịch sử với Liên minh châu Âu (EU) về các điều khoản để Canada trở thành đối tác liên kết đầu tiên của khối, tại hội nghị thượng đỉnh EU-Canada ở Montreal.