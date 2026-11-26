Một máy bay trực thăng tấn công Apache của Mỹ đang tham gia diễn tập bắn đạn thật tại trường bắn ở Pocheon, cách Seoul khoảng 40 km về phía Bắc, hồi tháng 2.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, đơn vị ngừng hoạt động là Phi đội Kỵ binh Không quân số 5, thuộc Trung đoàn Kỵ binh số 17 (5-17 ACS), đóng tại căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul khoảng 60 km về phía Nam.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Mỹ có thể điều chỉnh bố trí lực lượng tại Hàn Quốc nhằm ứng phó tốt hơn với những thách thức an ninh rộng lớn hơn trong khu vực, trong đó có Trung Quốc.

USFK cho biết, việc giải thể đơn vị 5-17 ACS là một phần trong nỗ lực chuyển đổi lực lượng và không quân của Lục quân Mỹ, nhằm hiện đại hóa năng lực và tối ưu hóa cơ cấu tổ chức để đáp ứng các yêu cầu tác chiến trong tương lai. USFK nhấn mạnh hành động này không làm thay đổi nhiệm vụ, thế bố trí lực lượng hay cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc.

USFK cũng khẳng định, cùng với Tập đoàn quân số 8 của Mỹ, lực lượng này tiếp tục duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến trên bán đảo Triều Tiên, trong tư thế đầy đủ để răn đe và phòng thủ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Theo một quan chức USFK, các điều chỉnh quân sự của lực lượng này nằm trong nỗ lực hiện đại hóa đang được triển khai, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực và thế bố trí lực lượng tổng thể.

USFK không nêu thời điểm đơn vị trên chính thức ngừng hoạt động. Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ công bố tháng 1 cho biết, đơn vị đã chấm dứt hoạt động từ ngày 15/12/2025, song sau đó Lầu Năm Góc tuyên bố chưa đưa ra quyết định về tương lai của đơn vị.

Về phía Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng nước này coi việc ngừng hoạt động của đơn vị là một phần trong sáng kiến chuyển đổi của Lục quân Mỹ, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Bộ này khẳng định Seoul và Washington sẽ tiếp tục duy trì thế trận phòng thủ liên hợp vững chắc thông qua tham vấn và phối hợp chặt chẽ về hoạt động của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh vẫn còn nhiều câu hỏi về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump điều chỉnh cách thức hoạt động của lực lượng Mỹ gồm 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc.

Phi đội 5-17 ACS được cho là có hàng trăm quân nhân cùng các phương tiện không quân và trinh sát, trong đó có trực thăng AH-64E Apache và thiết bị bay không người lái trinh sát RQ-7B Shadow. Hiện chưa rõ việc đơn vị ngừng hoạt động có đồng nghĩa với việc rút quân nhân và phương tiện khỏi Hàn Quốc hay sẽ có một đơn vị khác thay thế.

Đơn vị này được thành lập năm 2022, thay thế các phi đội kỵ binh không quân luân phiên trước đó, nhằm duy trì tính ổn định trong hoạt động quốc phòng của Mỹ và nâng cao khả năng sẵn sàng phòng thủ tại Hàn Quốc.