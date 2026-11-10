Mỹ bất ngờ điều chuyển 13 máy bay khỏi căn cứ Anh giữa lo ngại đe dọa từ Iran

Một quan chức Mỹ ngày 9/11 xác nhận Washington đang triển khai các biện pháp tăng cường bảo vệ lực lượng tại căn cứ không quân Lakenheath và Mildenhall ở Anh.

Các biện pháp này được áp dụng sau quá trình đánh giá liên tục về những nguy cơ đối với hạ tầng, nhân sự và gia đình quân nhân Mỹ.

Quan chức này cho biết Mỹ đang phối hợp với London nhằm hạn chế tác động của các biện pháp an ninh đối với cộng đồng địa phương và lực lượng đồn trú.

Tuy nhiên, Washington không tiết lộ nguyên nhân cụ thể cũng như bản chất của mối đe dọa.

Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Mỹ đã sơ tán máy bay khỏi căn cứ Mildenhall sau khi xuất hiện cảnh báo về mối đe dọa từ Iran. Các quan chức Mỹ hiện vẫn thảo luận nhằm xác định chính xác nguy cơ này.

Theo dữ liệu hàng không nguồn mở được tài khoản DefenceGreek công bố, ít nhất 13 máy bay Mỹ đã rời Mildenhall từ sáng 9/11.

Trong số đó có 10 máy bay tiếp dầu KC-135R và 3 trực thăng lai CV-22B Osprey. Các phương tiện được điều chuyển tới những căn cứ tại Anh, Đức, Tây Ban Nha và sân bay Glasgow Prestwick ở Scotland.

Cùng thời điểm, căn cứ Lakenheath đăng thông báo kêu gọi người dân cảnh giác, phát hiện và báo cáo các phương tiện bay không người lái (UAV) xuất hiện trong khu vực. Chưa rõ động thái này có liên quan trực tiếp đến tình trạng tăng cường an ninh hay không.

Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu - châu Phi cho biết máy bay thường xuyên luân chuyển giữa các căn cứ vì nhiều lý do, bao gồm huấn luyện và yêu cầu tác chiến. Tuy nhiên, cơ quan này từ chối cung cấp thêm thông tin do những hạn chế về an ninh hoạt động.

Mildenhall là căn cứ đồn trú của máy bay tiếp dầu KC-135, phi cơ trinh sát RC-135, trực thăng CV-22B Osprey và vận tải cơ đặc nhiệm MC-130J. Trong khi đó, Lakenheath là nơi Mỹ triển khai các đơn vị tiêm kích F-15E và F-35A.

Động thái điều chuyển máy bay diễn ra khi Washington đang tăng cường lực lượng tại Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump ngày 8/11 tuyên bố Mỹ đã xác định các mục tiêu tại Iran nếu chiến dịch quân sự được nối lại, bao gồm nhà máy điện và cầu đường.

Ông Trump đồng thời cho rằng khả năng Mỹ tái tập kích Iran sẽ thấp hơn nếu đàm phán về chương trình hạt nhân và việc mở cửa eo biển Hormuz đạt tiến triển.

Hai căn cứ Lakenheath và Mildenhall từng ghi nhận UAV xâm nhập hồi tháng 11/2024.

Những diễn biến mới đang làm gia tăng sự chú ý đối với an ninh các cơ sở quân sự Mỹ tại châu Âu trong bối cảnh căng thẳng với Iran chưa hạ nhiệt.