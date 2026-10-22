Mỹ bất ngờ có động thái giống trước cuộc tấn công Iran hồi tháng 2, điều gì đang diễn ra?

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Kênh RT của Nga ngày 22/10 dẫn thông tin do NBC News đăng tải cho biết quân đội Mỹ đã âm thầm bắt đầu rút binh sĩ khỏi các căn cứ trên khắp Trung Đông, trong khi Washington yêu cầu nhân viên ngoại giao rời khỏi một số cơ quan đại diện tại khu vực.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc phát động một làn sóng tấn công mới nhằm vào Iran.

NBC News ngày 21/10 dẫn lời hai quan chức Mỹ và hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết việc rút lực lượng hiện nay tương tự những bước chuẩn bị mà Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ từng thực hiện trước các cuộc không kích đầu tiên của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Theo bản tin, binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordan, Qatar và Kuwait nằm trong số những lực lượng đang được điều chuyển. Washington được cho là có ý định duy trì sự hiện diện quân sự ở quy mô hạn chế tại các căn cứ trong khu vực, bao gồm những nhân sự phụ trách phòng không và bảo đảm an ninh.

Trước cuộc tấn công ngày 28/2, Lầu Năm Góc đã rút một lượng lớn binh sĩ khỏi những căn cứ có nguy cơ bị tấn công nhằm bảo vệ họ trước các đòn trả đũa được dự báo từ Iran.

Tehran khi đó cáo buộc Washington sử dụng người dân các nước vùng Vịnh làm “lá chắn sống”, sau khi hàng nghìn quân nhân Mỹ trú ẩn tại các khách sạn và tòa nhà văn phòng dân sự.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ông Timothy Hawkins, từ chối bình luận về thông tin điều chuyển binh sĩ.

Ông cho biết lực lượng Mỹ thường xuyên được tái bố trí nhằm “tối ưu hóa khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ” và vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng bảo vệ quân nhân cũng như các lợi ích của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã yêu cầu những nhân viên không thiết yếu cùng gia đình rời khỏi Saudi Arabia, viện dẫn các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào sân bay dân sự và những cơ sở hạ tầng trọng yếu khác.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đang chuẩn bị thêm các đợt rút nhân viên ngoại giao khỏi khu vực vùng Vịnh. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott mô tả những thông tin về việc tiếp tục rút nhân viên là “không chính xác”.

Những diễn biến trên xuất hiện giữa lúc có thông tin cho rằng các quan chức quân sự cấp cao Mỹ đã trình Tổng thống Trump những phương án tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Theo NBC News, các phương án được đề xuất bao gồm tấn công những cơ sở hạt nhân, công trình ngầm và các đảo có vị trí chiến lược của Iran, trong đó có đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng, và đảo Qeshm tại eo biển Hormuz.

Một số cố vấn của ông Trump, bao gồm Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, được cho là đã ủng hộ việc nối lại các chiến dịch quân sự nhằm gia tăng sức ép đối với Tehran. Tuy nhiên, những người khác cảnh báo không nên phát động thêm một chiến dịch quân sự quy mô lớn nếu chưa xác định rõ mục tiêu.

Ông Hegseth đã có chuyến thăm không được thông báo trước tới Israel hôm 19/10, tiến hành các cuộc hội đàm kín với Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel dự kiến diễn ra ngày 27/10.

Ông Netanyahu đang tìm cách tiếp tục nhiệm kỳ lãnh đạo trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến chỉ trích cách ông xử lý các cuộc chiến tại Gaza và Iran. Tổng thống Trump đã công khai ủng hộ nỗ lực tái đắc cử của ông Netanyahu.

Đầu tháng này, ông Trump cam kết Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, song vẫn khẳng định sử dụng vũ lực là một lựa chọn nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Ông Netanyahu cũng loại trừ khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới trước cuộc bầu cử tại Israel. Tuy nhiên, hôm 18/10, ông tuyên bố Israel sẵn sàng tấn công Iran ngay cả khi không có sự tham gia của Mỹ.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống Iran, bắt đầu ngày 28/2, đã bước sang tháng thứ tám, gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz.

Tehran đã đề nghị khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua tuyến đường biển huyết mạch này trong vòng bảy ngày nếu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ và đồng ý chấm dứt các hành động thù địch trên phạm vi rộng hơn.

Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran, cho rằng đề xuất này “không thể chấp nhận được”, trong khi chính quyền của ông tiếp tục cân nhắc liệu việc gia tăng sức ép quân sự có thể buộc Tehran chấp nhận các điều kiện do Washington đưa ra hay không.