Mỹ bắt nghi phạm tuồn máy chủ AI trị giá hơn 300 triệu USD sang Trung Quốc

Greg Lui bị cáo buộc 3 tội danh với mức án có thể lên tới 50 năm tù

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 1-10 cho biết nghi phạm là Greg Lui, 38 tuổi, còn được biết đến với tên Yiu Kong Lui, ở tại thành phố San Gabriel, là chủ doanh nghiệp Earthmade Compute trụ sở ở khu vực City of Industry, phía Đông thành phố Los Angeles.

Greg Lui bị truy tố 3 tội danh, gồm âm mưu vi phạm Đạo luật Cải cách kiểm soát xuất khẩu và các quy định quản lý xuất khẩu, buôn lậu hàng hóa ra khỏi Mỹ và âm mưu rửa tiền.

Theo cáo trạng, Earthmade Computer mua các máy chủ hiệu năng cao chứa bộ xử lý đồ họa do Mỹ sản xuất trong giai đoạn từ năm 2023.

Những thiết bị này có thể được sử dụng để huấn luyện mô hình AI, xử lý khối lượng dữ liệu lớn và phục vụ các ứng dụng điện toán tiên tiến, nên thuộc diện kiểm soát xuất khẩu của Washington.

Bộ Tư pháp Mỹ không nêu tên nhà sản xuất bộ xử lý trong thông cáo chính thức. Tuy nhiên, hồ sơ điều tra và các nguồn truyền thông xác định số máy chủ chứa chip Nvidia A100 và H100, hai dòng bộ xử lý nằm trong phạm vi hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc.

Các công tố viên cáo buộc Lui cùng những người liên quan lập giấy tờ thể hiện máy chủ được bán cho khách hàng tại Malaysia hoặc Singapore, những quốc gia không yêu cầu loại giấy phép xuất khẩu tương tự.

Sau khi rời Mỹ, thiết bị được chuyển tiếp sang Trung Quốc mà không có sự chấp thuận của Bộ Thương mại Mỹ.

Trong số các lô hàng có đơn hàng 70 máy chủ chứa bộ xử lý bị kiểm soát. Earthmade Computer đặt mua 27 máy trong số này với giá khoảng 7,6 triệu USD và khai báo điểm đến là Malaysia.

Tuy nhiên, một người liên quan sau đó được cho là đã thông báo với quan chức Malaysia rằng toàn bộ 27 máy chủ được chuyển tới Trung Quốc.

Trong một lô hàng khác, 92 máy chủ bị cáo buộc được vận chuyển qua Singapore và Malaysia, sau đó tới Hồng Kông (Trung Quốc) rồi được chuyển cho một công ty tại Hàng Châu, địa phương được xem là một trung tâm phát triển AI quan trọng của Trung Quốc.

Các công tố viên còn cáo buộc nghi phạm sử dụng danh tính giả để tạo hồ sơ cho một khách hàng không có hoạt động thực tế tại Malaysia.

Hồ sơ cho thấy Earthmade Computer nhận hơn 176 triệu USD từ hai công ty vận tải tại Malaysia trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10-2024.

FBI cáo buộc nghi phạm đã bán lượng lớn công nghệ của Mỹ cho các bên tại Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh việc kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến nhằm ngăn công nghệ có khả năng ứng dụng quân sự rơi vào tay những đối thủ chiến lược.

Nếu bị kết tội, Lui có thể đối mặt các mức án riêng biệt lên tới 20 năm tù cho tội âm mưu vi phạm xuất khẩu, 20 năm tù cho tội rửa tiền và 10 năm tù cho tội buôn lậu.

Theo SCMP