Mỹ bắt đối tượng mang theo súng gần Nhà Trắng bị cáo buộc dọa ám sát tổng thống Trump

Theo Bộ An ninh Nội địa, các đặc vụ Cơ quan Mật vụ đã phát hiện Ronny Yordrix Guanipa Chrinos – một công dân Venezuela mà Bộ cho biết đã nhập cảnh trái phép vào Mỹ có hành vi đáng ngờ trong một chiếc xe đậu bên cạnh Nhà Trắng. “Khi họ đối chất với nghi phạm, anh ta nói rằng anh ta nghe thấy những giọng nói trong đầu bảo anh ta đến Washington, D.C. và giết Tổng thống Trump” - Bộ này cho biết trong một thông cáo báo chí.

Lực lượng chức năng đã phát hiện một khẩu súng trường và hai khẩu súng ngắn cùng với hàng chục viên đạn trong xe.

Đối tượng Ronny Yordrix Guanipa Chrinos - Ảnh: Bộ An ninh nội địa Mỹ

Số vũ khí là tang vật vụ án - Ảnh: Bộ An ninh nội địa Mỹ

Chrinos đã bị bắt giữ với nhiều cáo buộc liên quan đến vũ khí, cũng như sử dụng xe trái phép và sử dụng tài sản đánh cắp. Hiện người này đang bị giam giữ bởi Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ. Bộ An ninh Nội địa cho biết Chrinos đã nhập cảnh trái phép vào Mỹ vào năm 2024.

Vào tháng 5, các sĩ quan Cơ quan Mật vụ đã bắn một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần sau khi người này nổ súng gần một trạm kiểm soát an ninh tại Nhà Trắng.