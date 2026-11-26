Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: AP)

Ngày 25/11, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cấp phép cho SpaceX triển khai một triệu vệ tinh phục vụ tham vọng xây dựng các trung tâm dữ liệu ngoài không gian của tỷ phú Elon Musk.

FCC gọi đây là bước tiến mang tính lịch sử trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Cơ quan này cho biết một triệu mô-đun điện toán trên quỹ đạo của SpaceX sẽ tạo thành mạng lưới vệ tinh mang tên Starmind, có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ phục vụ các hoạt động trên Trái đất, đồng thời giúp con người tiến gần hơn tới việc khai thác toàn bộ năng lượng Mặt trời.

Chủ tịch FCC Brendan Carr tuyên bố, Mỹ đang dẫn đầu thế giới bước vào kỷ nguyên siêu trí tuệ và quyết định trên mở ra lĩnh vực phát triển hoàn toàn mới.

Theo văn bản cấp phép của FCC, SpaceX phải triển khai ít nhất một vệ tinh được cấp phép chậm nhất vào năm 2033, sau đó từng bước tăng số lượng vệ tinh đến năm 2040.

Tỷ phú Elon Musk hoan nghênh quyết định này trên mạng xã hội. Người giàu nhất thế giới từ lâu đã theo đuổi tham vọng xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn sử dụng năng lượng Mặt trời ngoài không gian để phục vụ hoạt động của các công cụ AI trên Trái đất.

Những rào cản và lo ngại

Các nhà khoa học và chuyên gia trong ngành cảnh báo dự án phải đối mặt với những trở ngại rất lớn về kỹ thuật, tài chính và môi trường.

Nhà vật lý thiên văn Adam Becker cho rằng viễn cảnh đưa một triệu vệ tinh lên quỹ đạo để xây dựng các trung tâm dữ liệu là chuyện viển vông, và cho rằng điều này sẽ không xảy ra.

Những người ủng hộ dự án cho rằng việc khai thác năng lượng Mặt trời ngoài không gian có thể giảm áp lực lên lưới điện, hạn chế nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn trên mặt đất và giảm lượng nước cần thiết để làm mát thiết bị.

Tuy nhiên, dù nhiệt độ ngoài không gian rất thấp, môi trường chân không khiến các thiết bị khó tản nhiệt. Ông Becker cho biết quá trình giải phóng nhiệt bằng bức xạ vẫn chịu những giới hạn vật lý cơ bản.

Việc triển khai nhiều vệ tinh nhỏ hơn có thể đáp ứng nhu cầu về tản nhiệt, nhưng sẽ rất tốn kém và khó thực hiện.

Các chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ ô nhiễm khí quyển từ quá trình phóng vệ tinh và khi chúng quay trở lại khí quyển, cũng như khả năng xảy ra va chạm trên quỹ đạo, ảnh hưởng đến những vệ tinh đang đảm nhiệm các chức năng thiết yếu.

Theo ông Becker, các vụ va chạm có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền, tạo thành đám mây mảnh vỡ trên quỹ đạo thấp của Trái đất, nơi nhiều vệ tinh khí tượng và viễn thông đang hoạt động.

FCC khẳng định mạng lưới vệ tinh Starmind phù hợp với các quy định hiện hành về rác thải không gian.

Cơ quan này thừa nhận đã nhận được số lượng lớn ý kiến đóng góp trước khi cấp phép, trong đó có nhiều kiến nghị yêu cầu bác bỏ đề xuất của SpaceX. Tuy nhiên, FCC cho rằng việc triển khai mạng lưới vệ tinh phục vụ lợi ích công chúng, đồng thời không xem xét những vấn đề nằm ngoài thẩm quyền, chẳng hạn các lo ngại về môi trường.

Hội Thiên văn Mỹ (AAS), công ty viễn thông vệ tinh Viasat và Kuiper Systems thuộc tập đoàn Amazon nằm trong số những tổ chức phản đối dự án.

Trong tuyên bố ngày 25/11, AAS bày tỏ thất vọng trước quyết định của FCC, cảnh báo việc bố trí các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo thấp của Trái đất có thể làm suy giảm hiệu quả của hàng chục năm đầu tư từ ngân sách liên bang vào các cơ sở nghiên cứu thiên văn, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng quan sát và nghiên cứu bầu trời đêm.

Theo AAS, mạng lưới Starmind gồm nhiều vệ tinh có kích thước lớn, phản chiếu ánh sáng mạnh hơn và hiện diện lâu hơn trên bầu trời đêm.

Ông Becker cũng cảnh báo tình trạng ô nhiễm ánh sáng do các vệ tinh gây ra sẽ ảnh hưởng đến việc quan sát bầu trời đêm ngay cả bằng mắt thường.