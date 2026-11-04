Mỹ bắt đầu kiểm phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ
Quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang diễn ra và theo các kết quả được cập nhật, ưu thế hiện nghiêng về đảng Dân chủ. Trong cuộc bầu cử lần này, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 ghế tại Thượng viện được đưa ra bầu lại. Ngoài ra, cử tri tại nhiều bang cũng lựa chọn thống đốc, các thành viên cơ quan lập pháp bang và nhiều chức danh chính quyền địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/my-bat-dau-kiem-phieu-trong-cuoc-bau-cu-giua-nhiem-ky-246261104124500406.htm