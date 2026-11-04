Mỹ bắt đầu kiểm phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu tạo bước chuyển mạnh mẽ từ "tư duy làm theo" sang "hành động thực hành" đi vào chiều sâu thực chất; loại bỏ triệt để căn bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm; đưa các giá trị di sản Hồ Chí Minh trở thành chuẩn mực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.