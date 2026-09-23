Mỹ bắt đầu đặt mua tên lửa PrSM Increment 2 có khả năng bắn trúng tàu chiến

Quân đội Mỹ đã trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD để sản xuất tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) Increment 2, có khả năng tấn công các mục tiêu di động trên biển và trên đất liền.

Hợp đồng kiểu IDIQ quy định việc mua tên lửa ban đầu, các đơn đặt hàng tiếp theo, sản xuất hàng loạt và tiếp tục phát triển phiên bản PrSM này.

Tên lửa được trang bị đầu dò đa chế độ, cho phép tấn công không chỉ mục tiêu cố định mà còn cả các đối tượng di động trên mặt đất và mặt biển.

Chính khả năng này đã tạo nên sự khác biệt giữa phiên bản nâng cấp mới và biến thể cơ bản của tên lửa. Phiên bản Increment 2 thực chất bổ sung chức năng chống hạm tầm xa cho HIMARS và M270.

Tên lửa PrSM Increment 2 của Lockheed Martin.

Trước khi hợp đồng được ký kết, tên lửa đã trải qua 2 cuộc thử nghiệm bay - vào tháng 3 và tháng 8/2026. Trong lần bắn thứ hai, PrSM Increment 2 được phóng từ hệ thống M142 HIMARS, sau đó hoàn thành hành trình bay và bắn trúng mục tiêu di động trên biển.

Như tờ Military đưa tin trước đó, trong quá trình kiểm tra, hoạt động của hệ thống dẫn đường mới và khả năng sử dụng tên lửa chống lại các mục tiêu di động đã được kiểm tra. Vụ phóng được thực hiện từ tổ hợp HIMARS tiêu chuẩn.

Lockheed Martin lưu ý hệ thống dẫn đường PrSM Increment 2 tận dụng dòng công nghệ Strigo - bao gồm các cảm biến tần số vô tuyến, kênh dữ liệu và công nghệ đầu dò. Chuyến bay thử nghiệm tiếp theo của phiên bản cải tiến này dự kiến ​​diễn ra vào năm 2027.

Sau khi hợp đồng được ký kết, công ty sẽ bắt đầu sản xuất loạt tên lửa Increment 2 đầu tiên song song với việc thử nghiệm và kiểm định hệ thống. Trong tương lai, sản lượng có thể tăng lên tùy thuộc vào đơn đặt hàng từ Quân đội Mỹ.

Hiện Lockheed Martin đang mở rộng năng lực sản xuất cho dòng tên lửa PrSM nói chung. Công ty cho biết họ có kế hoạch tăng gấp 4 lần tốc độ, đồng thời tiếp tục phát triển những phiên bản cải tiến tiếp theo.

PrSM đang được phát triển để thay thế tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS và được triển khai từ các bệ phóng M142 HIMARS và M270 MLRS. Mục tiêu của dự án là cung cấp cho Quân đội Mỹ tầm bắn và độ chính xác cao hơn nhiều trong việc tiêu diệt mục tiêu so với hệ thống trước đó.

Theo Militarnyi