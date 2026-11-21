Ngày 6/12/2026, Memphis Art Museum sẽ chính thức khai trương cơ sở mới bên bờ sông Mississippi, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển của một trong những bảo tàng nghệ thuật lâu đời tại miền Nam nước Mỹ.

Công trình nằm trên khu đất ven sông được cải tạo thành khuôn viên văn hóa rộng khoảng 2 mẫu Anh (0,8 ha), kết hợp không gian triển lãm, khu sinh hoạt cộng đồng và các khu vực nghệ thuật ngoài trời.

Phối cảnh bảo tàng nghệ thuật sẽ mở cửa vào ngày 6/12 sắp tới. Ảnh: Architectural Record

Dự án được thiết kế bởi Herzog & de Meuron, công ty kiến trúc nổi tiếng của Thụy Sĩ phối hợp với đơn vị kiến trúc địa phương archimania.

Bảo tàng mới có tổng diện tích khoảng 123.500 feet vuông (11.473 m²) mở rộng đáng kể không gian trưng bày và tăng khả năng tiếp cận nghệ thuật cho công chúng.

Ảnh: Herzogdemeuron

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là khu vườn nghệ thuật trên mái rộng khoảng 50.000 feet vuông (4.645 m²) được thiết kế như một công viên trên cao nhìn ra dòng Mississippi.

Không gian này sẽ kết hợp các tác phẩm nghệ thuật ngoài trời với cảnh quan tự nhiên, mang đến trải nghiệm tham quan khác biệt so với những bảo tàng truyền thống.

Bên dưới là quảng trường cộng đồng rộng khoảng 10.000 feet vuông, nơi tổ chức các hoạt động giao lưu, sinh hoạt và sự kiện văn hóa.

Ảnh: Memphisartmuseum

Bảo tàng còn có khu triển lãm rộng khoảng 30.000 feet vuông, nhà hát ngoài trời, các phòng học nghệ thuật và khu vực dành cho hoạt động giáo dục.

Thiết kế tập trung nhiều tiện ích công cộng trên cùng một tầng, giúp khách tham quan dễ dàng di chuyển giữa các khu vực. Một số phòng trưng bày cũng được bố trí hướng ra sông và quảng trường, tận dụng ánh sáng tự nhiên cùng cảnh quan bên ngoài.

Ảnh: Memphisartmuseum

Trong ngày khai trương, bảo tàng dự kiến tổ chức các tour tham quan phòng triển lãm, biểu diễn âm nhạc trực tiếp và hoạt động dành cho gia đình.

Chương trình triển lãm đầu tiên có tên "Making Beauty: Hooks Brothers Studio, 1907-1984" giới thiệu hơn 150 bức ảnh của studio nhiếp ảnh Hooks Brothers.

Đây là cơ sở nhiếp ảnh nổi tiếng tại Memphis, ghi lại đời sống cộng đồng người Mỹ gốc Phi trong gần tám thập niên, từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1984.

Ảnh: Arquitecturaviva

Bên cạnh đó, các triển lãm khai mạc còn giới thiệu nhiều chủ đề về nghệ thuật, thiết kế, lịch sử và văn hóa từ bộ sưu tập của bảo tàng.

Kho hiện vật của đơn vị có hơn 10.000 tác phẩm, trải dài khoảng 5.000 năm lịch sử, từ nghệ thuật cổ đại đến hội họa, nhiếp ảnh và sáng tác đương đại.

Ảnh: Architectural Record

Memphis Art Museum trước đây được biết đến với tên gọi Memphis Brooks Museum of Art. Việc chuyển đến khuôn viên mới bên sông Mississippi không chỉ mở rộng không gian hoạt động mà còn hướng đến mục tiêu đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng. Đáng chú ý, cư dân hạt Shelby sẽ được miễn phí vé vào cửa lâu dài.

Với kiến trúc hiện đại, khu vườn nghệ thuật và bộ sưu tập đa dạng, bảo tàng mới hứa hẹn trở thành điểm dừng chân đáng chú ý đối với du khách yêu thích nghệ thuật khi đến Memphis.