Mỹ: Bão lớn gây ngập lụt, mất điện diện rộng

Người dân chèo thuyền kayak trên con đường ngập nước tại khu vực Beach Haven West, bang New Jersey, Mỹ. Ảnh: RYAN MURPHY/GETTY IMAGES

Theo kênh CNN, trận bão đặc trưng ở vùng Đông Bắc nước Mỹ (được gọi là Nor’easter) khiến hơn 100.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại khu vực Đông Bắc Mỹ bị mất điện; hơn 400 chuyến bay bị hủy trong ngày 26-9. Một nhân viên của cơ quan quản lý nhà ở thành phố New York tử vong vì cây đổ vào người.

Trận bão hình thành ngoài khơi Bờ Đông, mạnh lên khi tiến gần bang New Jersey và đảo Long Island ở bang New York. Gió giật tại một số khu vực ven biển lên tới 80-113km/giờ. Bên cạnh gió lớn, sóng cao và thủy triều dâng cũng làm gia tăng nguy cơ ngập nhiều nơi ven Đại Tây Dương. Chính quyền hai bang New York và New Jersey đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực để ứng phó với nguy cơ ngập lụt và mất điện.

Nước "bao vây" một ngôi nhà ở thị trấn Point Pleasant Beach, bang New Jersey, Mỹ. ﻿Ảnh: DAVE SANDERS/THE NEW YORK TIMES

Các nhà khí tượng học dự báo bão lớn tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bờ Đông trong những ngày cuối tuần trước khi suy yếu dần.

Nor’easter là dạng bão đặc trưng ở vùng Đông Bắc Mỹ, thường hình thành ở ngoài khơi Đại Tây Dương, mang theo gió mạnh từ hướng Đông Bắc gây ra mưa lớn.