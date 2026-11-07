Mỹ báo động cả Trung Đông, Iran sẵn sàng thay đổi học thuyết hạt nhân

Ngày 7/11, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - Đô đốc Brad Cooper chỉ đạo thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Iron Gate nhằm hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ trong việc ngăn chặn Iran sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vũ khí hiện đại và nhiều loại vật liệu khác.

Lực lượng này được thành với khoảng 20 nhân sự quân sự và dân sự làm việc tại Tampa, bang Florida. Lực lượng mới của CENTCOM sẽ phối hợp với các cơ quan khác của chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hệ thống vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng, vật liệu thuộc diện cấm vận và nguồn thu bất hợp pháp qua biên giới đất liền cũng như khu vực biển Caspi của Iran.

Mỹ tuyên bố thành lập lực lượng mới và phát cảnh báo tới công dân ở Trung Đông.

“Việc thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Iron Gate sẽ góp phần củng cố những kết quả đạt được từ chiến dịch phong tỏa hàng hải nghiêm ngặt mà chúng ta đang triển khai đối với Iran. Tăng cường phối hợp giữa CENTCOM và cơ quan đối tác trong chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục thu hẹp khả năng của Tehran trong việc tài trợ cho hoạt động khủng bố, tái thiết cơ sở sản xuất vũ khí và bổ sung nguồn lực quân sự”, ông Cooper nhấn mạnh.

Cùng với đó, phái bộ Mỹ tại Trung Đông phát đi cảnh báo an ninh tới công dân nước này tại gần như khắp khu vực, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Xê Út, Qatar, Iran, Bahrain và cả Israel. Cụ thể, Mỹ kêu gọi công dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ gia tăng loạt cuộc tấn công vũ trang từ lực lượng Houthi và “những nỗ lực của Iran nhắm mục tiêu và quan chức chính phủ Mỹ trong khu vực”.

Trước đó, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Chuẩn tướng Hossein Mohebbi cho biết Tehran sẵn sàng chuẩn bị những điều kiện cần thiết nếu nhà nước quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân.

Cụ thể, Iran sẽ chứng minh trên thực tế năng lực đáp trả các mối đe dọa và trong tác chiến bất đối xứng, Iran có khả năng tấn công đối phương tại những nơi mà họ ít ngờ tới nhất. Cùng với đó, Iran sẽ tiến hành những bước chuẩn bị cần thiết nếu chính phủ lựa chọn điều chỉnh học thuyết hạt nhân.

Trong những tháng gần đây, chiến dịch phong tỏa hàng hải của Mỹ ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô có tổng giá trị hơn 25 tỷ USD. Những biện pháp kiểm soát chặt chẽ trên biển vẫn đang được duy trì đối với toàn bộ tàu thuyền ra vào cảng của Iran.