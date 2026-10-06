Mỹ: Bang New York ban bố tình trạng khẩn cấp do bùng phát bệnh sởi

Triệu chứng nổi ban đỏ điển hình của bệnh sởi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Ngày 5/10, chính quyền bang New York (Mỹ) ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang do bùng phát bệnh sởi. Đây là động thái đầu tiên của một bang tại Mỹ về vấn đề này kể từ khi số ca mắc bắt đầu tăng mạnh từ năm 2025.

Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul ban hành sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với các ca mắc sởi trên khắp địa bàn. Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 5/10-4/11. Sắc lệnh khẩn cấp cho phép tăng cường lực lượng nhân viên y tế cho công tác tiêm vaccine phòng sởi.

Chính quyền bang cũng ra mắt "Bảng theo dõi dịch sởi" nhằm giúp người dân và các quan chức y tế theo dõi nguy cơ tại địa phương cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh truyền nhiễm này.

Theo sắc lệnh, tính từ đầu năm đến hết ngày 3/10, bang New York ghi nhận 108 ca mắc sởi, trong đó ngày 15/7 có tới 92 ca được báo cáo, chủ yếu tập trung tại các cộng đồng nông thôn có tỷ lệ tiêm chủng thấp thuộc 18 hạt. Riêng thành phố New York ghi nhận 7 ca mắc.

Đợt bùng phát này xảy ra trong bối cảnh các ca mắc sởi gia tăng tại các vùng nông thôn của New York và các bang lân cận. Cơ quan Y tế bang Pennsylvania cùng ngày 5/10 thông báo tính từ đầu năm đến nay đã xác nhận 1.004 ca mắc sởi tại 39 hạt trên toàn bang, trong đó có 5 ca tử vong liên quan đến bệnh sởi.

Theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Mỹ, từ đầu năm đến nay đến ngày 1/10, nước này ghi nhận tổng cộng 3.887 ca mắc sởi, trong đó 3.869 ca được báo cáo tại 47 bang và vùng lãnh thổ, cùng 18 ca mắc là du khách nước ngoài đến Mỹ.

Cơ quan khuyến cáo người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng sởi, quai bị và rubella (MMR) là biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất phòng ngừa bệnh sởi. Tỷ lệ bao phủ vaccine này ở trẻ em lứa tuổi mẫu giáo tại Mỹ đã giảm trong những năm gần đây, xuống còn 92,4% trong năm học 2025-2026, thấp hơn mục tiêu đề ra là 95%./.