Mỹ: Bang California ban hành quy định mới về quảng cáo sử dụng nhân vật do AI tạo ra

Nguồn: hkaift.com

Theo luật SB 1050, cá nhân hoặc tổ chức sẽ không được tạo và phát hành quảng cáo có sử dụng nổi bật nhân vật do AI tạo ra nếu quảng cáo không có thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng về việc này.

Luật gọi những nhân vật như vậy là “người biểu diễn nhân tạo”. Đây là nhân vật, giọng nói hoặc hình ảnh được tạo hoàn toàn hoặc một phần bằng AI, tạo cảm giác giống như người thật đang xuất hiện hoặc trình diễn, nhưng thực tế không phải là một người cụ thể có thể nhận diện.

Quy định áp dụng khi nhân vật AI giữ vai trò nổi bật trong quảng cáo. Ví dụ, nhân vật đó xuất hiện ở vị trí chính để giới thiệu hoặc minh họa sản phẩm, trực tiếp nói hoặc đọc nội dung quảng cáo, hoặc thể hiện phản ứng với lời quảng cáo.

Trong những trường hợp này, quảng cáo phải có thông báo rõ ràng và dễ nhận thấy. Người tiêu dùng phải có thể dễ dàng nhìn thấy, đọc và hiểu rằng quảng cáo có sử dụng nhân vật do AI tạo ra. Luật đưa ra hai cách diễn đạt mẫu là: “Phần trình diễn này có sử dụng nhân vật do AI tạo ra” hoặc “Không có người thật xuất hiện trong phần trình diễn này”.

Quy định cũng áp dụng một số trách nhiệm đối với các đơn vị phát hành và phân phối quảng cáo, như đài truyền hình, nhà cung cấp truyền hình cáp, nền tảng trực tuyến, dịch vụ phát trực tuyến, mạng quảng cáo kỹ thuật số và các đơn vị xuất bản.

Nếu tòa án xác định một quảng cáo vi phạm luật, đơn vị phân phối quảng cáo phải gỡ bỏ quảng cáo và chấm dứt việc tiếp tục phát hành quảng cáo đó trong thời gian sớm nhất có thể, xét theo điều kiện kỹ thuật và thương mại.

Tuy nhiên, SB 1050 có một số trường hợp ngoại lệ. Quy định không áp dụng đối với quảng cáo cho các tác phẩm biểu đạt như phim ảnh, chương trình truyền hình, nội dung phát trực tuyến, phim tài liệu, trò chơi điện tử và các tác phẩm tương tự nếu nhân vật AI trong quảng cáo được sử dụng phù hợp với cách nhân vật đó xuất hiện trong tác phẩm gốc. Ngoài ra, việc sử dụng AI tạo sinh chỉ để dịch ngôn ngữ phần trình diễn của một người thật hoặc phục vụ một số tính năng hỗ trợ người khuyết tật cũng không thuộc phạm vi của quy định này.

Về xử lý vi phạm, SB 1050 quy định hành vi vi phạm được xem là vi phạm pháp luật của California về quảng cáo sai sự thật. Các vụ việc có thể được xử lý theo Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh của bang, trong đó có khả năng phát sinh quyền khởi kiện của cá nhân.

California cũng không phải bang đầu tiên đưa ra quy định về vấn đề này. Ban New York đã áp dụng quy định tương tự từ tháng 6/2026. Tuy nhiên, hai bang có một số điểm khác nhau.

Tại California, luật chỉ áp dụng khi nhân vật do AI tạo ra được sử dụng nổi bật trong quảng cáo. Trong khi đó, quy định của New York áp dụng đối với việc sử dụng nhân vật AI trong quảng cáo nói chung. California cũng quy định cả giọng nói do AI tạo ra, trong khi luật của New York không bao gồm nội dung này.