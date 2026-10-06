Mỹ bán vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho nước láng giềng của Iran

Máy bay không người lái Anduril Ghost-X trong một cuộc tập trận của quân đội Mỹ nhằm thử nghiệm công nghệ chống drone tại thao trường Yuma Proving Grounds ở Arizona, Mỹ, ngày 24/9. (Ảnh: Reuters)

“Thương vụ được đề xuất sẽ nâng cao năng lực của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, thông qua việc phát triển và duy trì năng lực tự vệ mạnh mẽ, sẵn sàng, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp tác chiến với các lực lượng Mỹ”, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu trong tuyên bố đưa ra ngày 5/10.

Tuyên bố nhấn mạnh thêm rằng, thương vụ này “sẽ hỗ trợ các mục tiêu về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ, bằng cách tăng cường an ninh cho đối tác quốc phòng quan trọng”.

Bộ phận dẫn đường biến các rocket không điều khiển thành đạn dược có độ chính xác cao, có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có việc bắn hạ máy bay không người lái. Điều này giúp tránh phải sử dụng tên lửa đắt tiền để tiêu diệt các loại máy bay tương đối rẻ.

UAE và các đồng minh khác của Mỹ ở vùng Vịnh đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến với Iran, trong đó các lực lượng Tehran nhiều lần phóng cả máy bay không người lái và tên lửa vào nước này.

Cũng trong ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo phê duyệt thương vụ trị giá 400 triệu USD bán cho Kuwait, một quốc gia vùng Vịnh khác, các dịch vụ “sửa chữa và hoàn trả” tên lửa Patriot - loại vũ khí đã đóng vai trò quan trọng để đối phó với các cuộc tấn công của Iran trong khu vực.

“Kuwait sẽ sử dụng năng lực được tăng cường để củng cố khả năng phòng thủ lãnh thổ” và “sẽ không gặp khó khăn trong việc tiếp nhận các trang thiết bị và dịch vụ này vào lực lượng vũ trang của mình”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.