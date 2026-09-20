Mỹ ban hành luật mới trừng phạt Nga, hai quốc gia chịu tác động, Tổng thống Ukraine nói 'một công cụ cực kỳ mạnh mẽ'

Tổng thống Mỹ ký ban hành gói trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga liên quan đến xung đột Ukraine. (Nguồn: Interfax)

Luật mới nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cấp cao, cũng như “hạm đội bóng tối” gồm các tàu chở dầu được Moscow sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Đáng chú ý, luật trao cho Tổng thống Trump quyền áp thuế lên tới 100% đối với những nước mua lượng lớn dầu khí của Nga, trong đó có thể bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ.

Mục tiêu của biện pháp này là hạn chế nguồn thu được cho là phục vụ hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã vận động các nghị sĩ Mỹ trước cuộc bỏ phiếu, gọi luật là “một công cụ cực kỳ mạnh mẽ”.

Biện pháp này được cho là sẽ tác động mạnh nhất tới Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước nhập khẩu dầu thô Nga lớn nhất. Luật cũng gia hạn các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng và vũ khí của Iran.

Tuy nhiên, không phải tất cả nghị sĩ Dân chủ đều ủng hộ đạo luật.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries phản đối dự luật, cảnh báo quyền áp thuế mới có thể khiến chi phí của các gia đình Mỹ tăng lên. Ông cũng cho rằng, các điều khoản trừng phạt trong dự luật vẫn tồn tại nhiều “kẽ hở”.

Ấn Độ là một trong những quốc gia có khả năng chịu tác động đáng kể từ mối đe dọa áp thuế mới do nước này phụ thuộc nhiều vào dầu Nga. Phía New Delhi khẳng định vẫn “kiên định với cam kết bảo đảm an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ người dân”.

Việc Tổng thống Trump ký đạo luật diễn ra khoảng một tuần trước khi ông dự kiến tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng.

Động thái này đặt các biện pháp trừng phạt mới của Washington đối với Nga trong bối cảnh Mỹ đồng thời chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao với Bắc Kinh.

Trung Quốc hiện là một trong những khách hàng lớn nhất của dầu Nga và cũng là quốc gia có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp nếu Washington sử dụng quyền áp mức thuế lên tới 100% đối với các nước mua năng lượng Nga.

(theo TASS)