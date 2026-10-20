Mỹ ban hành cảnh báo an ninh tại 12 quốc gia Trung Đông

Ngày 19-10, Al Jazeera cho hay, Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh tại 12 quốc gia Trung Đông, yêu cầu các công dân Mỹ có phương án sẵn sàng trong trường hợp xung đột ở khu vực leo thang, dẫn đến khả năng hủy các chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn giao thông. Theo các thông báo được chia sẻ, 12 quốc gia này bao gồm: Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Kuwait, Jordan, Bahrain, Oman, Iran, Qatar, Iraq, Lebanon, Yemen và Israel.

Xung đột giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục leo thang. Ảnh minh họa: AP

Theo nguồn tin, các phái đoàn ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân Mỹ tại Trung Đông tăng cường cảnh giác, theo dõi hoạt động của các hãng hàng không và chuẩn bị cho những thay đổi đột ngột trong kế hoạch di chuyển. Cảnh báo nêu rõ nguy cơ leo thang xung đột vượt ra ngoài khu vực lân cận, và rằng “Iran cùng các nhóm ủng hộ Tehran” có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài. Cơ quan ngoại giao Mỹ cũng nhắc lại rằng người dân Mỹ “không nên đến Iran” và công dân Mỹ đang ở Iran “nên rời khỏi quốc gia này”.

“Các biện pháp phòng ngừa khác bao gồm tránh các cuộc biểu tình và tụ tập đông người, tránh xa các khu vực có nhiều cảnh sát, theo dõi truyền thông địa phương và tuân theo hướng dẫn của chính quyền sở tại; luôn sạc đầy pin điện thoại, giữ thái độ kín đáo và thận trọng tại các địa điểm công khai có liên quan đến Mỹ”, Hindustan Times nhấn mạnh.

Cảnh báo của các phái đoàn ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh xung đột leo thang giữa lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn với liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu ủng hộ lực lượng Chính phủ Yemen. Các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia-bao gồm những cuộc tấn công vào các sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu-gây thương vong cho dân thường và gián đoạn nghiêm trọng việc đi lại.

Trong những ngày gần đây, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhắm vào các vị trí của lực lượng Houthi ở Yemen-bao gồm cả thủ đô Sanaa-trong khi nhóm này đe dọa sẽ tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Saudi Arabia, theo Anadolu.

Trong một diễn biến liên quan, Al Jazeera dẫn tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo Mỹ và Israel “không nên có thêm sai lầm nghiêm trọng” nào nữa, và rằng sai lầm tiếp theo, nếu có, sẽ phải đối mặt với “những đòn đáp trả khốc liệt hơn” từ Tehran. Hồi giữa tháng 10, CNN đưa tin quân đội Mỹ đã xây dựng các kế hoạch tấn công mới, trong đó có khả năng sử dụng "mẹ của các loại bom" (bom GBU-43/B MOAB) để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm hạt nhân của Iran nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh nối lại các hoạt động quân sự trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại xứ cờ hoa.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh toàn cầu (GSF) năm 2026 khai mạc hôm 19-10 tại Doha (Qatar), Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani cảnh báo những hậu quả kinh tế do gián đoạn nguồn cung năng lượng ở vùng Vịnh vẫn chưa đạt đến "đỉnh điểm" và có thể diễn biến nghiêm trọng hơn trong những ngày tới.

Hôm 18-10, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã ra thông cáo chung lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Saudi Arabia, đồng thời cam kết hỗ trợ vương quốc này, viện dẫn thỏa thuận phòng thủ chung và ủng hộ quyền tự vệ của Riyadh. GCC cũng thúc giục siết chặt việc thực thi lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Houthi và kêu gọi các quốc gia chính thức chỉ định lực lượng này là "một tổ chức khủng bố". Ai Cập mới đây cũng tuyên bố sẽ viện trợ quân sự và có thể triển khai binh sĩ tới hỗ trợ Saudi Arabia “tự vệ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi”.