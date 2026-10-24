Mỹ bãi bỏ mức thuế 50% đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Canada

Theo thông báo của Nhà Trắng, các mặt hàng được miễn thuế bao gồm ván ép, một số sản phẩm giấy, máy móc và thiết bị làm lạnh, cùng các loại thùng, hộp và vật liệu đóng gói. Chính quyền Mỹ cũng bổ sung một số sản phẩm khác vào danh sách miễn trừ, trong đó có các loại van, thảm và một số sản phẩm phế thải.

Trước đó, hồi tháng 8/2026, Tổng thống Trump đã quyết định áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá 20 tỷ USD, sau khi tiến trình đàm phán thương mại song phương đổ vỡ. Kể từ đó, hai bên rơi vào tình trạng bế tắc, mặc dù hôm 23/10, ông chủ Nhà Trắng khẳng định Canada đang nỗ lực tiến tới thỏa thuận.

Hai bang Maine và Michigan từ lâu luôn có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Canada, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất ô tô, chế biến gỗ, nông nghiệp và cung ứng máy móc, thiết bị.