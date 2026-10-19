Mỹ bác thông tin gián đoạn chia sẻ tình báo với Ukraine

Phát biểu với báo giới tại Samarkand, Uzbekistan, ông Rubio khẳng định Mỹ chưa từng ngừng cung cấp thông tin tình báo cho Kiev. “Tôi không biết ông ấy lấy thông tin đó từ đâu hoặc tại sao lại nói như vậy với báo chí. Các bạn nên hỏi lại ông ấy. Không có sự gián đoạn nào”, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với báo giới tại Samarkand, Uzbekistan, ngày 19-10-2026. Ảnh: Reuters Connect

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của đài NBC được công bố ngày 18-10, Tổng thống Zelensky cho biết hoạt động chia sẻ tình báo giữa hai nước từng bị gián đoạn, nhưng hiện đã được nối lại. Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ cảm ơn Washington về việc khôi phục hoạt động này.

Sự khác biệt trong tuyên bố của hai bên khiến vấn đề chia sẻ tình báo trở thành điểm đáng chú ý trong quan hệ Mỹ - Ukraine, trong bối cảnh Kiev tiếp tục đối phó với các cuộc tập kích của Nga.

Theo Reuters, thông tin tình báo do Mỹ cung cấp có vai trò quan trọng đối với năng lực cảnh báo sớm của Ukraine, đặc biệt trong việc phát hiện các tên lửa đạn đạo Nga. Việc nhận diện mối đe dọa kịp thời giúp Kiev có thêm thời gian triển khai biện pháp phòng thủ và bảo vệ các thành phố trước những đợt tấn công.

Trong khi bác bỏ thông tin ngừng chia sẻ tình báo, ông Rubio nhấn mạnh mục tiêu của chính quyền Tổng thống Donald Trump là chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Washington đang thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình, trong khi những bất đồng giữa Mỹ và Kiev về cách thức kết thúc chiến tranh vẫn chưa được giải quyết.

Căng thẳng giữa hai bên còn xuất hiện quanh vấn đề công nghệ quân sự. Tổng thống Zelensky từng bày tỏ quan ngại về những hạn chế liên quan đến hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield của SpaceX, cho rằng điều này ảnh hưởng đến năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga. Phía Mỹ bác bỏ cáo buộc Washington đứng sau những hạn chế được đề cập.