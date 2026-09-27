Mỹ bác bỏ lộ trình 7 ngày mở lại Hormuz của Iran

Eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 26-9, ông Trump khẳng định Washington không chấp nhận kế hoạch do Tehran đưa ra, đồng thời nhấn mạnh lập trường nhất quán rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Iran đề xuất một lộ trình kéo dài 7 ngày để khôi phục hoạt động hàng hải qua Hormuz nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện.

Trong khi Mỹ giữ quan điểm cứng rắn, phía Iran vẫn phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại. Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Tehran đang thúc đẩy các kênh tiếp xúc trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng, đồng thời phối hợp với các nước trong khu vực để bảo đảm an ninh hàng hải.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng bác bỏ thông tin về khả năng đáp trả quân sự liên quan các hạn chế hàng không gần đây, cho biết nước này ưu tiên các biện pháp phi quân sự và tiếp tục đàm phán.

Tuy nhiên, việc Mỹ từ chối đề xuất mở lại Hormuz làm gia tăng nguy cơ gián đoạn kéo dài tại tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Diễn biến này có thể tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung dầu khí toàn cầu và duy trì biến động giá trong thời gian tới.