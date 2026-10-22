Mỹ áp trừng phạt mới với Iran, yêu cầu một số nhân viên sứ quán rời Ảrập Xêút

Theo hãng tin WANA, trong một tuyên bố đưa ra vào tối 21/10, Bộ Tài chính Mỹ thông báo các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Iran nhắm vào 5 cá nhân, 4 công ty và 9 tàu thuyền bị cáo buộc có liên quan đến “hạm đội bóng tối” giúp Iran né tránh các lệnh cấm vận của Washington cũng như vận chuyển hàng hóa.

Các lệnh trừng phạt mới nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Cô lập kinh tế của Mỹ nhằm vào Iran. Ảnh: WANA

Mỹ áp trừng phạt các thực thể trên theo Sắc lệnh hành pháp 13902, văn bản nhắm vào các lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế Iran, bao gồm cả ngành dầu khí và hóa dầu, nhằm ngăn chặn chính quyền Tehran tài trợ cho chương trình hạt nhân, phát triển tên lửa và các hoạt động khác.

Mọi tài sản của các thực thể trong “danh sách đen” nằm tại Mỹ hoặc do các cá nhân/tổ chức Mỹ nắm giữ sẽ bị phong tỏa, đồng thời phải được báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Bất kỳ thực thể nào thuộc sở hữu của các đối tượng này từ 50% trở lên cũng sẽ chịu chung hình thức trừng phạt như vậy.

Theo đài truyền hình NTD, các biện pháp trừng phạt mới được đưa ra gần 2 tháng sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Chiến dịch cô lập kinh tế vào ngày 24/8 nhằm gây áp lực buộc Tehran phải đạt được thỏa thuận với Washington.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định: "Dù các bên đang thực hiện hành vi chuyển dầu bất hợp pháp trên biển hay đang ngồi trong văn phòng tại một công ty luật, nếu họ hỗ trợ chính quyền Iran, chúng tôi sẽ tìm ra và áp đặt lệnh trừng phạt. Những bên tạo điều kiện cho Iran phải đưa ra lựa chọn: hoặc là đứng về phía chúng tôi hoặc là chống lại chúng tôi. Chúng tôi biết các bạn là ai, biết các bạn đang làm gì và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết".

Mỹ ra lệnh một số nhân viên sứ quán cùng gia đình rời Ảrập Xêút

Cùng ngày 21/10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho các nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh cùng người thân của họ rời khỏi Ảrập Xêút.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott viết trên mạng xã hội X: “Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành lệnh yêu cầu các nhân viên chính phủ Mỹ không thuộc diện khẩn cấp và gia đình của họ rời khỏi Ảrập Xêút. Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã đẩy mạnh các hành động thù địch chống lại Ảrập Xêút, bao gồm các vụ tấn công vào sân bay dân sự và các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác, gây thương vong cho dân thường và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại”.

Một nguồn tin chia sẻ với đài CNN rằng trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ đang thu hẹp quy mô hiện diện tại Ảrập Xêút trước những rủi ro ngày càng leo thang, một số cơ quan ngoại giao khác của Mỹ trong khu vực cũng đang điều chỉnh nhân sự để ứng phó với mối đe dọa từ Houthi.

Trong một cảnh báo an ninh đưa ra ngày 21/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân Mỹ cần cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các vụ tập kích vào sân bay và tình trạng gián đoạn đi lại nói chung. Cảnh báo nêu rõ: “Các nhân viên chính phủ Mỹ làm việc tại Ảrập Xêút cần có sự cho phép đặc biệt từ người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao mới được phép sử dụng bất kỳ sân bay nào tại Ảrập Xêút”.

Trong khi đó, Ảrập Xêút cho biết họ đã đánh chặn ít nhất 7 thiết bị bay không người lái, bao gồm cả một chiếc nhắm vào mỏ dầu Shaybah ở tỉnh miền đông của đất nước. Vụ tấn công đã khiến 2 công nhân nước ngoài thiệt mạng và 2 người khác bị thương.