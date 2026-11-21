Hãng Anadolu đưa tin Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt mới nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Kẻ bị loại trừ về kinh tế" và được triển khai theo hai sắc lệnh hành pháp, gồm một sắc lệnh nhắm vào các lĩnh vực dầu mỏ, hóa dầu và hàng không của Iran, sắc lệnh còn lại liên quan đến thẩm quyền chống khủng bố.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố: "Bất chấp việc dân thường Iran phải đối mặt với tình trạng thiếu bánh mì và nhiên liệu, chính quyền Iran luôn đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của người dân. Chính quyền này đã cạn kiệt nguồn cung dầu có thể vận chuyển bằng đường biển và có thể sẽ không bao giờ thu được khoản tiền từ số dầu đã bán. Con tàu đang chìm".

Tàu chở dầu bốc cháy ở eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Bộ Tài chính Mỹ lưu ý kể từ khi chiến dịch bắt đầu, chưa có lô dầu mỏ nào được chất lên tàu và hiện không có lô dầu mỏ nào đang trên đường vận chuyển ra bên ngoài phạm vi phong tỏa quân sự của Washington. Trong khi đó, chính phủ Iran đang tìm cách thu hồi hàng tỷ USD từ các bên được ủy thác quản lý nguồn thu nhiên liệu.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Mohammad Javad Bavand, cựu sĩ quan tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Majid Taj, em trai của người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Iran là những người điều hành một mạng lưới buôn bán dầu mỏ từ nguồn dự trữ đang cạn kiệt của Iran, dù còn nợ chính phủ nước này hàng tỷ USD.

Hai cá nhân khác cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt là Mohammadhossein Servati, con trai Chuẩn tướng IRGC Mohsen Servati và Mojtaba Arabnejad, con trai Giám đốc điều hành hãng hàng không Mahan Air Hamid Arabnejad.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Servati từng giữ các vị trí điều hành tại những công ty do Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company vận hành. Đây là doanh nghiệp bình phong đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Trong khi đó, Arabnejad bị cáo buộc mua phụ tùng máy bay và tìm nguồn cung vũ khí cho quân đội Iran.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 4 đối tượng nêu trên đã bí mật bán dầu để hỗ trợ tài chính cho quân đội Iran và các hoạt động khác của nước này. Nhà chức trách Mỹ mô tả Mahan Air là hãng hàng không được Iran sử dụng để vận chuyển vũ khí và chuyên chở các tay súng phục vụ Lực lượng Quds thuộc IRGC.

Bộ Tài chính Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục tìm cách ngăn Tehran tiếp cận nguồn thu phục vụ mục đích gây bất ổn trong khu vực và đe dọa các đối tác của Mỹ.

Iran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận trước động thái mới của Mỹ.