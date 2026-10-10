Mỹ áp trừng phạt đối với Tòa án Hình sự quốc tế, Ngoại trưởng Rubio ra tuyên bố gay gắt, quốc tế dậy sóng

Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã phản đối gay gắt các biện pháp trừng phạt của Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Giải Nobel Hòa bình được trao cho một cựu thẩm phán của ICC - người vừa lên tiếng cảnh báo về những đòn công kích chính trị ngày càng gia tăng nhằm vào Tòa án này.

Theo thông báo do Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố, ICC đã bị bổ sung vào Danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt và các đối tượng bị phong tỏa, qua đó khiến tổ chức này chịu các biện pháp trừng phạt phong tỏa tài sản của Mỹ và hạn chế các giao dịch liên quan đến các cá nhân Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Washington sẽ cấm mọi giao dịch với tổ chức mà ông gọi là “tòa án bất hảo”, khẳng định sẽ cắt đứt nguồn lực của ICC và làm tê liệt khả năng hoạt động của cơ quan này.

Quyết định trên đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch kéo dài của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào cơ quan tư pháp quốc tế có trụ sở tại La Haye (Hà Lan).

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh: “Hoặc ICC sẽ chấm dứt các mối đe dọa của họ, hoặc chúng tôi sẽ chấm dứt ICC”.

Về phần mình, ICC ngay sau đó đã phản đối gay gắt các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Trong một tuyên bố, ICC khẳng định động thái này là “một cuộc tấn công nhằm vào thượng tôn pháp luật và vào chính nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế, đánh vào nguyên tắc đơn giản rằng không ai đứng trên pháp luật".

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đã lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với ICC với tư cách là một tổ chức.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng 8 quốc gia gồm Anh, Canada, Đan Mạch, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Hà Lan cùng ngày đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự bất bình và phản đối mạnh mẽ việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào ICC.

Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng các nước thành viên Quy chế Rome về thành lập ICC tái khẳng định sự ủng hộ kiên định và nhất quán đối với tính độc lập, khách quan và liêm chính của cơ quan tư pháp quốc tế có trụ sở tại La Haye.

Các nhà ngoại giao cũng bày tỏ lấy làm tiếc và phản đối quyết định trừng phạt từ phía Washington, đồng thời cảnh báo, nếu được thực thi, các biện pháp này sẽ gây tác động tiêu cực đáng kể đến hoạt động của ICC cũng như đội ngũ nhân viên và gia đình của họ - những người đang nỗ lực đưa các đối tượng phạm tội ác quốc tế nghiêm trọng ra trước công lý.

Nhóm 8 quốc gia khẳng định sẽ duy trì lập trường đoàn kết để hỗ trợ ICC, đồng thời cam kết thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng với các nước chưa tham gia Quy chế Rome trước thềm kỳ họp Đại hội đồng các quốc gia thành viên vào tháng 12/2026, nhằm củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và nâng cao trách nhiệm giải trình trên toàn cầu.

(theo AFP)