Mỹ áp lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc, hàng không tê liệt

FAA thông báo lệnh tạm dừng bay trên toàn quốc vào lúc 15h54 (giờ Mỹ). Ngay trước đó, FAA cũng đã tạm dừng hoạt động bay tại Chicago do các vấn đề về thông tin liên lạc trong kiểm soát không lưu.

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware, gần 7.000 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy. Các máy bay đang trên không vẫn được phép hạ cánh, nhưng những máy bay đang ở mặt đất không thể cất cánh.

Máy bay tại các sân bay lớn hạ cánh sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ ban hành lệnh tạm dừng hoạt động bay trên toàn quốc "do các tình huống bất thường và vì lý do an toàn". (Ảnh: Reuters)

Sự gián đoạn này là dấu hiệu mới nhất và nghiêm trọng nhất cho thấy những áp lực đang đè nặng lên hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ - một hệ thống vốn đang gặp nhiều vấn đề về thiết bị và thông tin liên lạc, thiếu hụt kiểm soát viên không lưu và cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X: "FAA đã ban hành lệnh tạm dừng bay trên toàn quốc đối với tất cả các sân bay tại Mỹ sau một sự cố liên lạc ảnh hưởng đến các Trung tâm Kiểm soát Không lưu. Các kỹ thuật viên của FAA đang điều tra sự việc. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ngay khi có diễn biến mới".

Các quan chức hàng không cho biết, FAA vẫn chưa thông báo khi nào lệnh tạm dừng bay sẽ được dỡ bỏ, dù có những dấu hiệu ban đầu cho thấy vấn đề liên lạc đang dần cải thiện ở một số nơi.

Robert Mann - một chuyên gia phân tích hàng không và là người đứng đầu R.W. Mann & Co. - nhận định: "Nếu lệnh tạm dừng bay còn kéo dài đến tối, có lẽ sẽ mất cả cuối tuần để giải quyết những gián đoạn trong mạng lưới hàng không".

Sự cố khiến lịch trình các chuyến bay bị gián đoạn. (Ảnh: Reuters)

Vùng trời bận rộn nhất thế giới này đã gặp phải nhiều sự cố trong những năm gần đây, gây gián đoạn các chuyến bay và đe dọa an toàn hàng không. Vào tháng 1/2025, một vụ va chạm trên không tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan ở Washington đã khiến 67 người thiệt mạng.

Ngày 13/11, Nhà Trắng và Bộ Giao thông Vận tải đã thúc giục Quốc hội phê duyệt thêm 30,1 tỷ USD để nâng cấp các sân bay và hệ thống kiểm soát không lưu đã lỗi thời của Mỹ.

Lần duy nhất trước đây lệnh tạm dừng bay trên toàn quốc được ban hành kể từ sau các cuộc tấn công ngày 11/9/2001 là vào tháng 1/2023, khi FAA tạm dừng các chuyến bay nội địa trong chưa đầy hai giờ.

Sự cố gián đoạn mới nhất diễn ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh hàng không trên toàn cầu đang gia tăng, sau hàng loạt lời đe dọa đánh bom giả trong tháng này. Các vụ việc này đã gây gián đoạn hàng chục chuyến bay chở khách trên khắp châu Âu, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ngoài kế hoạch, đồng thời khiến các máy bay chiến đấu phải xuất kích để hộ tống hoặc chặn các máy bay thương mại.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự cố gián đoạn thông tin liên lạc tại Mỹ có liên quan đến các vụ việc ở châu Âu, hay là kết quả của một cuộc tấn công mạng.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cũng cho biết vào ngày 13/11 rằng họ đang gặp phải các vấn đề về internet và thông tin liên lạc trên phạm vi toàn quốc. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai sự cố này có mối liên hệ với nhau.