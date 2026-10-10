Mỹ áp đặt trừng phạt Tòa án Hình sự quốc tế

Trụ sở Tòa án Hình sự Quốc tế tại Hague, Hà Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố, Tòa án Hình sự quốc tế đã bị bổ sung vào Danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt và các đối tượng bị phong tỏa, qua đó khiến ICC chịu các biện pháp trừng phạt phong tỏa tài sản của Mỹ và hạn chế các giao dịch liên quan đến các cá nhân Mỹ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ra tuyên bố khẳng định Mỹ sẽ cấm các giao dịch với Tòa án Hình sự Quốc tế, cắt đứt nguồn lực của Tòa án Hình sự quốc tế và làm tê liệt khả năng hoạt động của cơ quan này. Động thái trên diễn ra sau các biện pháp trừng phạt trước đó của Mỹ đối với các quan chức Tòa án Hình sự Quốc tế theo một sắc lệnh hành chính được Tổng thống Trump ký hồi tháng 2/2025.

Về phần mình, Tòa án Hình sự quốc tế ngay sau đó đã phản đối gay gắt các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Trong một tuyên bố, Tòa án Hình sự quốc tế khẳng định động thái này là “một cuộc tấn công nhằm vào thượng tôn pháp luật và vào chính nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế, đánh vào nguyên tắc đơn giản rằng không ai đứng trên pháp luật".

Trong khi đó, người phát ngôn Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Tòa án Hình sự quốc tế với tư cách là một tổ chức.

Bên cạnh đó, ngoại trưởng 8 quốc gia gồm Anh, Canada, Đan Mạch, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Hà Lan cùng ngày đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự bất bình và phản đối mạnh mẽ việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tòa án Hình sự quốc tế. Nhóm 8 quốc gia khẳng định sẽ duy trì lập trường đoàn kết để hỗ trợ và hợp tác với Tòa án Hình sự quốc tế.