Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Iran và Cuba

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 20/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thông báo Bộ Tài chính Mỹ cho biết IDB bị áp đặt trừng phạt với cáo buộc hỗ trợ Iran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế và đồng USD, đồng thời duy trì quan hệ với các cơ quan của Iran và một số nhóm vũ trang ủng hộ Tehran tại Iraq. Washington cho rằng ngân hàng này đã sử dụng các nguồn vốn liên quan đến Iran để tiến hành hoạt động kinh doanh và chuyển lợi nhuận về nước này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp đặt trừng phạt đối với BICSA, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Cuba, với cáo buộc duy trì quan hệ với ngân hàng Karafarin Bank của Iran, tổ chức đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2020.

Phản ứng trước động thái trên, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez chỉ trích quyết định của Washington, khẳng định BICSA là ngân hàng hoạt động hợp pháp và các giao dịch của tổ chức này tại Cuba cũng như trên thế giới đều hợp pháp. Ông cho rằng các biện pháp trừng phạt sẽ làm gia tăng sức ép kinh tế đối với người dân Cuba.

Các động thái trên nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran, đồng thời tiếp tục mở rộng các biện pháp gây sức ép đối với Cuba.

Cũng trong ngày 15/10, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã xây dựng phương án sử dụng bom hạng nặng MOAB nhằm vào các cơ sở quân sự tại Iran trong trường hợp Tổng thống Trump đưa ra chỉ thị. Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ thường xuyên xây dựng các phương án tác chiến cho nhiều tình huống khác nhau.

Trước đó, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tiến hành tấn công Iran trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, đồng thời đề cập đến các cuộc trao đổi mang tính xây dựng với Tehran nhưng không cung cấp thêm chi tiết.