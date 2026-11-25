Một vụ xâm nhập hệ thống tình báo nguồn mở đã làm lộ dữ liệu không thuộc diện mật tại CIA và ODNI. (Nguồn: Anadolu)

Sự cố làm lộ thông tin không thuộc diện mật trên hệ thống được Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia (ODNI) sử dụng.

Theo đó, mục tiêu của vụ tấn công là mạng lưới tình báo nguồn mở. Hệ thống này chuyên tổng hợp thông tin công khai, nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh vệ tinh và dữ liệu từ các nhà cung cấp thương mại.

Mặc dù các tài liệu mật không bị ảnh hưởng, thông tin tại một số cơ quan liên bang khác có khả năng đã bị lộ. Tuy nhiên, đến nay, giới chức Mỹ chưa công bố danh tính đối tượng đứng sau vụ tấn công cũng như những dữ liệu cụ thể bị xâm phạm.

CIA từ chối bình luận về sự cố trên. Trong khi đó, ODNI, đơn vị giám sát hoạt động của cộng đồng tình báo Mỹ, cũng chưa phản hồi đề nghị cung cấp thông tin.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi sự cố an ninh mạng và gián đoạn kỹ thuật tại các cơ quan liên bang Mỹ thời gian gần đây. Tuần trước, Bộ Nông nghiệp Mỹ phải tạm ngừng hoạt động của một số ứng dụng nội bộ sau khi phát hiện sự cố an ninh mạng.

Trước đó, tin tặc cũng đã xâm nhập Trung tâm Thông tin tội phạm quốc gia (NCIC). Đây là cơ sở dữ liệu tội phạm trên toàn nước Mỹ do Cục Điều tra liên bang (FBI) quản lý. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định, vụ việc này là diễn biến “không tốt”.

Ngoài các vụ tấn công mạng, một số hệ thống công nghệ của Mỹ còn gặp trục trặc kỹ thuật. Tuần trước, mạng lưới thông tin mật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), đơn vị chuyên trách tình báo tín hiệu, bị gián đoạn trong nhiều ngày do nguyên nhân không xuất phát từ tấn công mạng.

Hồi đầu tháng 11, hoạt động hàng không trên toàn nước Mỹ cũng từng bị đình trệ do sự cố trong quá trình bảo trì thiết bị định tuyến.

(theo Anadolu)