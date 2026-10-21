Mỹ, Ấn Độ hướng tới việc sớm hoàn tất thoả thuận thương mại song phương

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar (phải) hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại thành phố Mumbai ngày 20/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, sau khi đặt chân đến thành phố Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra, Ngoại trưởng Rubio đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà S Jaishankar để thảo luận về các khía cạnh của quan hệ song phương. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong cuộc gặp, hai ngoại trưởng đã xem xét toàn diện quan hệ song phương và thảo luận các cách thức nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn cầu Toàn diện Ấn Độ - Mỹ.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Jaishankar và người đồng cấp Rubio cũng trao đổi quan điểm chi tiết về nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, quốc phòng, công nghệ và an ninh năng lượng. Hai bên hoan nghênh những tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại song phương Ấn Độ - Mỹ (BTA) và tái khẳng định cam kết hướng tới việc sớm hoàn tất hiệp định này. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về các diễn biến khu vực và toàn cầu.

Theo một số nguồn tin báo chí tại địa bàn, trong cuộc thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Jaishankar, Ngoại trưởng Rubio thúc giục Ấn Độ tăng cường mua năng lượng, công nghệ, thiết bị quân sự và hạt nhân của Mỹ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho rằng việc tăng cường mua năng lượng của Mỹ có thể giúp Ấn Độ đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lớn ở trong nước. Ông Rubio cũng lưu ý các công ty của Ấn Độ có thể tham gia tinh chế dầu thô nặng của Venezuela.

Liên quan đến hợp tác quốc phòng và hạt nhân, Ngoại trưởng Rubio đánh giá cao những tiến bộ hai bên đã đạt được, đồng thời muốn New Delhi tăng cường mua sắm các công nghệ và hệ thống của Mỹ, qua đó nâng cao an ninh và thịnh vượng của hai nước.

Ngoại trưởng Rubio ca ngợi Ấn Độ là một quốc gia “mạnh mẽ, có tầm ảnh hưởng”, đồng thời cho rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ định hình thế kỷ 21, xét cả về quy mô lẫn tầm ảnh hưởng toàn cầu của hai bên. Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, khi hai nước - một quốc gia đông dân nhất và một quốc gia có nền kinh tế lớn nhất - cùng nhau hợp tác giải quyết các vấn đề, hai bên sẽ có cơ hội viết nên lịch sử thế kỷ này. Ngoài ra, Ngoại trưởng Rubio cũng đề cập đến sự nhất trí chung của Mỹ và Ấn Độ về việc cần duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nơi đảm bảo tự do vận tải biển quốc tế.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ thứ 2 của Ngoại trưởng Rubio chỉ trong chưa đầy 5 tháng qua và diễn ra trong bối cảnh nước đang nỗ lực duy trì các cuộc trao đổi cấp cao cũng như mong muốn hoàn tất sớm đàm phán thoả thuận thương mại song phương.