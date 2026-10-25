Mỹ âm thầm điều phối lực lượng tại Trung Đông trước kịch bản nối lại chiến sự với Iran

Quân đội Mỹ đã âm thầm triển khai các đợt thu gọn lực lượng tại hàng loạt căn cứ quân sự trên khắp khu vực Trung Đông, bao gồm các cơ sở đồn trú ở Jordan, Qatar và Kuwait.

Song song với đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu các nhân viên ngoại giao cùng gia đình sơ tán khỏi Arab Saudi và chuẩn bị cho các đợt rút nhân sự tiếp theo tại khu vực Vùng Vịnh.

Nguyên nhân xuất phát từ việc lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng các cuộc tập kích nhắm vào hạ tầng hàng không và các cơ sở trọng yếu.

Phía Mỹ hiện chỉ duy trì lực lượng hạn chế tại các căn cứ để phụ trách an ninh và vận hành hệ thống phòng không.

Động thái điều chuyển lực lượng này được đánh giá mang nhiều điểm tương đồng với các bước chuẩn bị mà Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ từng thực hiện trước chiến dịch tấn công Iran hồi tháng 2/2026, nhằm bảo vệ lực lượng trước các đòn đáp trả từ Tehran.

Đại tá Timothy Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), từ chối bình luận chi tiết về việc sơ tán nhưng khẳng định các lực lượng Mỹ liên tục được tái bố trí nhằm "tối ưu hóa khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ" và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Những diễn biến quân sự diễn ra trong bối cảnh các quan chức quân sự cấp cao trình lên Tổng thống Donald Trump nhiều phương án tấn công mới.

Các đề xuất bao gồm đòn tập kích nhắm vào cơ sở hạt nhân, công trình ngầm và các hòn đảo chiến lược của Iran như đảo Kharg hay đảo Qeshm tại eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ủng hộ việc nối lại hoạt động quân sự để gia tăng áp lực lên Tehran, đồng thời ông đã có chuyến thăm bất ngờ tới Israel ngày 19/10/2026 để hội đàm kín với Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump cam kết Mỹ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11/2026, ông khẳng định biện pháp quân sự vẫn được cân nhắc nếu ngoại giao thất bại.

Xung đột kéo dài sang tháng thứ 8 đã gây gián đoạn nghiêm trọng thị trường năng lượng và tuyến hàng hải eo biển Hormuz.

Phía Iran đề xuất khôi phục vận tải biển trong 7 ngày nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân và trừng phạt dầu mỏ, tuy nhiên Tổng thống Donald Trump đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất này.