Mỹ âm thầm điều chỉnh số ca mắc dịch hạch trung bình hằng năm

Vi khuẩn Yersinia pestis gây bệnh dịch hạch, trong đó phổ biến nhất là dịch hạch thể hạch, thường lây truyền qua vết cắn của bọ chét nhiễm bệnh. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ

Theo truyền thông Nga, CDC đã cập nhật ước tính về số ca mắc dịch hạch ở người hằng năm tại Mỹ, giảm từ 7 xuống còn 5 ca.

Ngày 6/10, CDC sửa đổi nội dung trên trang Bản đồ và Thống kê dịch hạch, trong đó nêu rõ: “Trung bình mỗi năm, Mỹ ghi nhận 5 ca mắc dịch hạch ở người”. Phiên bản trước đó, công bố tháng 3/2025, đưa ra con số 7 ca mỗi năm, mặc dù dữ liệu thống kê theo từng năm của chính cơ quan này đã cho thấy mức trung bình chỉ khoảng 5 ca.

CDC chưa đưa ra lời giải thích về việc điều chỉnh số liệu.

Theo dữ liệu hiện tại của CDC, Mỹ ghi nhận tổng cộng 131 ca mắc dịch hạch trong giai đoạn 2000-2025, trong đó 17 ca tử vong. Số ca mắc cao nhất được ghi nhận vào năm 2006 (17 ca) và năm 2015 (16 ca). Trong năm 2015, có 4 người tử vong, mức cao nhất trong một năm của giai đoạn này.

Con số 7 ca trước đây có thể xuất phát từ một giai đoạn thống kê lịch sử khác. Một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu CDC thực hiện vào tháng 4/2026 cho thấy Mỹ ghi nhận 196 ca mắc dịch hạch ở người trong giai đoạn 1991-2018, tương đương trung bình chính xác 7 ca mỗi năm.

Theo CDC, dịch hạch lần đầu xuất hiện tại Mỹ vào năm 1900, theo các tàu hơi nước có nhiều chuột nhiễm bệnh, gây ra các đợt bùng phát tại những thành phố cảng. Đợt dịch hạch đô thị cuối cùng xảy ra tại Los Angeles trong giai đoạn 1924-1925. Kể từ đó, các ca nhiễm chủ yếu tập trung tại những khu vực nông thôn ở miền Tây nước Mỹ, đặc biệt là các bang New Mexico, Arizona và Colorado, cùng một số khu vực thuộc California, Oregon và Nevada.

Dịch hạch do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra, lưu hành trong quần thể động vật gặm nhấm và bọ chét. Hơn 80% số ca mắc dịch hạch tại Mỹ là thể hạch. Thể bệnh này không lây trực tiếp từ người sang người và thường lây nhiễm qua vết đốt của bọ chét mang mầm bệnh hoặc do tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh.

Chỉ dịch hạch thể phổi, ảnh hưởng đến phổi, mới có thể lây từ người sang người qua các giọt bắn đường hô hấp, thường đòi hỏi phải tiếp xúc gần. Kể từ năm 1924, chưa có trường hợp lây truyền theo hình thức này được xác nhận tại Mỹ, mặc dù CDC từng điều tra một trường hợp nghi ngờ tại bang Colorado vào năm 2014. Tháng 7/2025, một người đàn ông tại bang Arizona tử vong do dịch hạch thể phổi sau khi tiếp xúc với mèo nhiễm bệnh.

Theo dữ liệu sơ bộ của CDC, ít nhất 2 ca mắc dịch hạch khác đã được ghi nhận trong năm 2026. Một bệnh nhân tại bang Arizona đã hồi phục sau điều trị, trong khi một phụ nữ tại bang New Mexico tử vong do căn bệnh này vào tháng 6.

Khác với thời Trung cổ, dịch hạch hiện có thể được điều trị khỏi bằng các loại kháng sinh phổ biến. Tuy nhiên, việc chẩn đoán và điều trị sớm đóng vai trò then chốt, bởi bệnh có thể nhanh chóng gây tử vong nếu không được điều trị, đặc biệt là thể phổi.

Việc cập nhật số liệu diễn ra trong bối cảnh truyền thông phương Tây đưa tin dồn dập về một trường hợp nghi mắc dịch hạch thể phổi tại tỉnh Irkutsk của Nga. Một số bản tin cho rằng một nhân viên 28 tuổi của Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk đã tử vong ngày 2/10 sau khi mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

Cơ quan Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) xác nhận trường hợp tử vong nhưng cho biết các xét nghiệm trên diện rộng không phát hiện bằng chứng về tình trạng nhiễm bệnh liên quan đến công việc của người này tại phòng thí nghiệm. Cơ quan này khẳng định không có nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Ngày 7/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết phần lớn các thông tin truyền thông về vụ việc là “thông tin sai lệch”.

Ngày 6/10, Rospotrebnadzor cũng đề nghị hỗ trợ Mỹ ứng phó với các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm, viện dẫn những ca mắc sởi gần đây và các bệnh truyền nhiễm khác.

Cơ quan này tuyên bố: “Nga có kinh nghiệm thực tiễn và khoa học sâu rộng trong việc bảo đảm an toàn dịch tễ cả trong nước và ở nước ngoài… Nga sẵn sàng cung cấp cho Mỹ các chuyên gia, thiết bị phòng thí nghiệm cùng những công cụ chẩn đoán và phòng ngừa có hiệu quả cao. Những hỗ trợ này có thể góp phần khôi phục các nỗ lực hợp tác Nga - Mỹ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước các mối đe dọa từ bệnh truyền nhiễm”.