Mỹ âm thầm cập nhật thống kê thương vong trong chiến sự Iran

Dữ liệu từ Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) của Lầu Năm Góc tính đến ngày 23/9 cho thấy tổng cộng 861 quân nhân Mỹ bị thương trong xung đột với Iran. Con số này tăng 37 trường hợp so với lần cập nhật trước, gồm 29 thủy thủ hải quân và 8 lính thủy đánh bộ.

DCAS không nêu thời gian, địa điểm hoặc nguyên nhân cụ thể của những ca thương tích mới. Lầu Năm Góc cũng chưa đưa ra giải thích về đợt cập nhật này.

Hơn một nửa số quân nhân bị thương được xếp trong nhóm "các hoạt động ở nước ngoài", thay vì danh mục dành cho Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng. Những trường hợp này được ghi nhận từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran có hiệu lực hồi đầu tháng 7.

Một quan chức hải quân Mỹ nói với Washington Post rằng toàn bộ thủy thủ bị thương đã trở lại làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, quan chức này không cung cấp thêm thông tin về hoàn cảnh hoặc mức độ thương tích.

Việc DCAS cập nhật dữ liệu không đồng nghĩa tất cả thương tích đều xảy ra trong các cuộc tập kích gần đây.

Quan chức quốc phòng Mỹ từng giải thích rằng số liệu có thể được bổ sung sau nhiều ngày hoặc lâu hơn do quy trình xác minh.

Một số trường hợp chấn động não hoặc chấn thương sọ não cũng có thể được phát hiện muộn vì triệu chứng không xuất hiện ngay sau sự cố.

Iran hồi đầu tháng tuyên bố lần đầu sử dụng một loại tên lửa chống hạm mới nhằm vào chiến hạm Mỹ, buộc tàu này rời khỏi khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 5/9 xác nhận một tàu sân bay và một tàu khu trục đã né tránh thành công nhiều đợt tập kích từ Iran, đồng thời cho biết không có quân nhân thương vong trong sự việc.

Các lực lượng Iran trước đó cũng nhiều lần tập kích Trung tâm Hỗ trợ Hoạt động Hải quân Bahrain, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 hải quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Hải quân Trung tâm.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết các cuộc tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở này và Washington đang xem xét phương án sửa chữa.

Thống kê thương vong của Mỹ từng gây tranh luận trong những tháng qua. Washington Post trước đó dẫn các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng số quân nhân thiệt mạng tại Trung Đông có thể cao hơn số liệu công khai, trong đó 5 trường hợp tử vong chưa xuất hiện trong DCAS. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sau đó bác bỏ thông tin này.

Cuối tháng 7, DCAS cũng gây chú ý khi số quân nhân tử trận được ghi nhận trong Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng giảm từ 18 xuống 14. Những trường hợp không còn nằm trong danh mục này được cho là tử vong sau khi lệnh ngừng bắn sụp đổ ngày 8/7.

Sự thay đổi trong cách phân loại thương vong khiến một nhóm 12 thượng nghị sĩ Dân chủ yêu cầu Bộ trưởng Hegseth cung cấp đầy đủ dữ liệu liên quan đến cuộc chiến.

Các nghị sĩ cho rằng việc công bố chậm hoặc thiếu nhất quán có thể gây khó khăn cho hoạt động giám sát của Quốc hội và khiến công chúng khó đánh giá đầy đủ thiệt hại của chiến sự.

Theo Hiệp hội Cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Iraq và Afghanistan (IAVA), việc chuyển các trường hợp thương vong sang danh mục khác trong DCAS còn có thể liên quan đến cách xác định quyền lợi dành cho quân nhân, cựu quân nhân và thân nhân người đã thiệt mạng.

Đợt cập nhật mới nhất vì vậy làm tăng tổng số quân nhân Mỹ bị thương được DCAS ghi nhận lên 861 người, nhưng chưa cho biết 37 trường hợp bổ sung xảy ra trong hoàn cảnh nào.

Lầu Năm Góc cũng chưa công khai giải thích nguyên nhân khiến các ca thương tích được đưa vào hệ thống ở thời điểm này.