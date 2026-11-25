Chỉ số MXV-Index

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc phiên giao dịch ngày 24-11, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 1,92%, xuống 5.789 USD/tấn, mức thấp nhất trong hơn một tuần; giá Robusta kỳ hạn tháng 1-2027 giảm 1,44%, xuống 2.813 USD/tấn.

Kỳ vọng về vụ thu hoạch kỷ lục tại Việt Nam là một trong những yếu tố chính gây áp lực lên giá Robusta. Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam ước tính sản lượng vụ này vượt 36 triệu bao, tăng 5% so với vụ trước.

Hiện Việt Nam đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ, lượng cà phê xuất khẩu dự kiến tăng mạnh trong những tháng tới. Cùng với đó, các quỹ đầu cơ đang nắm giữ vị thế bán khống Robusta lớn nhất kể từ giữa năm 2022, khiến áp lực giảm giá gia tăng.

Đối với Arabica, đồng Real Brazil suy yếu đã thúc đẩy các nhà xuất khẩu đẩy mạnh bán hàng. Trong khi đó, tính đến cuối ngày 23-11, tồn kho cà phê đạt chuẩn trên Sở Giao dịch liên lục địa (ICE) đạt 268.614 bao, tăng 19% so với phiên trước, đánh dấu ngày tăng thứ 5 liên tiếp. Lượng cà phê chờ kiểm định cũng tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm, gây thêm sức ép lên giá.

Trên thị trường nông sản, giá ngô kỳ hạn tháng 12-2026 trên Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đứng ở mức 171 USD/tấn, giảm 13,5% so với đầu tháng 10.

Giá ngô Mỹ đang chịu sức ép từ đà tăng của đồng USD, hoạt động bán ròng của các quỹ đầu cơ và triển vọng nguồn cung dồi dào. Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính sản lượng ngô niên vụ 2026-2027 của nước này đạt 403,9 triệu tấn, cao thứ hai trong lịch sử. Trong khi đó, sản lượng ngô Brazil được dự báo đạt 148 triệu tấn, làm gia tăng áp lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

Tại Việt Nam, lượng ngô cập cảng miền Nam trong tuần cuối tháng 11 dự kiến đạt gần 400.000 tấn, đưa tổng lượng nhập khẩu cả tháng vượt 1 triệu tấn. Nguồn cung gia tăng khiến giá chào bán ngô giao ngay tại các cảng miền Bắc giảm 100 đồng/kg, xuống còn 7.100 đồng/kg; tại miền Nam dao động ở mức 6.900-7.100 đồng/kg.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá ngô thế giới có thể tiếp tục chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung dồi dào tại Nam Mỹ, trong khi thị trường trong nước đối mặt với áp lực giải phóng hàng tồn kho.