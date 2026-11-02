MXV-Index xuống đáy 2 tháng, thị trường 'đỏ rực'

Chỉ số MXV-Index giảm tuần thứ 3 liên tiếp. Nguồn: MXV

Giảm gần 9%, giá bạc thấp nhất 1 năm qua

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trải qua tuần giao dịch kém tích cực khi nhiều mặt hàng đồng loạt giảm giá. Trong đó, nhóm kim loại quý và nông sản chịu áp lực bán mạnh. Đáng chú ý, giá bạc kỳ hạn tháng 12 giảm tới 8,66%, xuống 49,28 USD/ounce; giá vàng cũng mất 3,62%, còn 3.875,84 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10-2025.

Diễn biến giá vàng, bạc kỳ hạn. Nguồn: MXV

Đà lao dốc của kim loại quý chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Tại cuộc họp hôm thứ tư, Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) giữ lãi suất trong khoảng 3,75-4%, với 10 phiếu thuận và 2 phiếu phản đối.

Triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt được củng cố bởi các dữ liệu kinh tế Mỹ. GDP quý III tăng 3,4%, trong khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước, đưa lạm phát lên 3,6%.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất FED tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 đã lên 76%. Chủ tịch FED chi nhánh Dallas Lorie Logan cũng kêu gọi cần ít nhất hai đợt tăng lãi suất nữa để kiểm soát lạm phát.

Lãi suất duy trì ở mức cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, bạc – những tài sản không sinh lãi. Đáng chú ý, giá vàng vẫn giảm dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 7 điểm cơ bản, xuống khoảng 4,98%. Diễn biến này cho thấy kỳ vọng chính sách và dòng tiền đang chi phối thị trường.

Theo báo cáo cam kết thương nhân (COT), các nhóm đầu cơ đã bán ròng 8 tỷ USD hợp đồng vàng kỳ hạn trong tuần từ ngày 20 đến 27-10, đánh dấu tuần bán tháo thứ năm liên tiếp. Tính từ ngày 22-9, quy mô bán ròng lên tới 19,5 tỷ USD, gồm 5,2 tỷ USD thanh lý vị thế mua và 2,8 tỷ USD mở vị thế bán mới. Lực bán tương đương 4,9 triệu ounce, khoảng 150 tấn vàng.

Tuần qua giá bạc và lúa mì cùng giảm sâu. Ảnh: MXV

Lúa mì giảm giá 9 phiên liên tiếp

Ở nhóm nông sản, toàn bộ mặt hàng đều đóng cửa trong sắc đỏ. Lúa mì ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi giá kỳ hạn tháng 12 tại Chicago (CBOT) mất 3,4%, xuống 221,7 USD/tấn. Đây là tuần giảm thứ chín liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 1997. Giá lúa mì Kansas cùng kỳ hạn cũng giảm hơn 3%, còn 236,7 USD/tấn.

Áp lực chủ yếu đến từ hoạt động gia tăng vị thế bán khống. Theo Báo cáo cam kết thương nhân (COT) do Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) công bố, tính đến ngày 27-10, nhóm nhà quản lý tiền mở mới 22.601 hợp đồng bán ròng, nâng tổng vị thế bán ròng lúa mì Chicago lên mức kỷ lục 74.606 hợp đồng.

Tại Kansas, các quỹ bán hơn 8.000 hợp đồng, khiến vị thế mua ròng trước đó chuyển thành bán ròng 517 hợp đồng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của lúa mì Chicago giảm xuống dưới 20 điểm, phản ánh trạng thái quá bán kỹ thuật.

Nguồn cung dồi dào tại khu vực Biển Đen cũng gây sức ép lên giá. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận ngừng nhập khẩu lúa mì đến hết năm 2026 sau vụ thu hoạch ước đạt 24,5-25 triệu tấn. Việc một thị trường tiêu thụ truyền thống tạm ngừng mua hàng khiến các nhà xuất khẩu Biển Đen phải hạ giá chào bán để giải phóng tồn kho.

Top 5 quốc gia có sản lượng lúa mì lớn nhất. Nguồn: MXV

Cạnh tranh còn gia tăng khi Canada xuất khẩu 5,57 triệu tấn, tăng 17% so với cùng kỳ; sản lượng lúa mì mới của Australia ước đạt 31-32 triệu tấn, trong khi Argentina chuẩn bị đưa khoảng 23,8 triệu tấn ra thị trường từ tháng 11. Tại Mỹ, tiến độ gieo trồng lúa mì vụ đông đạt 76%, gần mức trung bình 5 năm là 77%, nhờ điều kiện độ ẩm đất được cải thiện.

Tuy nhiên, giá giảm sâu bắt đầu kích thích lực cầu. Theo Hiệp hội Lúa mì Mỹ (USW), doanh số bán hàng xuất khẩu tuần kết thúc ngày 22-10 đạt 849.770 tấn, cao nhất từ đầu niên vụ. Trung Quốc và Philippines đã quay lại dò mua.

Theo bà Đào Thị Linh, Trưởng phòng Tư vấn đầu tư HCT, thành viên kinh doanh 012 của MXV, thời gian tới, khả năng xuất khẩu của Nga, tiến độ thu hoạch tại Nam bán cầu và nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ là những yếu tố quyết định diễn biến giá. Rủi ro gián đoạn vận tải tại Biển Đen vẫn có thể tạo ra những nhịp hồi phục, nhưng chưa đủ cơ sở để xác nhận thị trường đã đảo chiều tăng.

Tại Việt Nam, giá chào lúa mì nhập khẩu giao ngay ở các cảng miền Bắc khoảng 8.400 đồng/kg, miền Nam khoảng 8.250 đồng/kg. Hàng giao kỳ hạn tháng 1 và tháng 2-2027 giảm còn 7.850-7.900 đồng/kg. Do giá lúa mì giao ngay vẫn cao hơn ngô trên 1.100 đồng/kg, các nhà máy thức ăn chăn nuôi tiếp tục ưu tiên sử dụng ngô để tối ưu chi phí.