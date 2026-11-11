MXV-Index tiếp tục giảm, giá đồng và ca cao đi xuống

Chỉ số MXV-Index giảm 0,99%, xuống 2.683 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), MXV-Index nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ 9, trong đó giá ca cao giảm phiên thứ tư liên tiếp, mất 5,24%, xuống 4.742 USD/tấn, thấp nhất 4,5 tháng.

Diễn biến giá ca cao kỳ hạn tháng 12. Nguồn: MXV

Áp lực bán gia tăng khi các quỹ đầu tư đón đầu kế hoạch cắt giảm tỷ trọng ca cao trong danh mục năm 2027 của Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI) và Bloomberg Commodity Index (BCOM).

Tồn kho ca cao tại các kho được ICE cấp phép đạt hơn 3,7 triệu bao, tính đến ngày 10-11, cao nhất trong khoảng 2,5 năm. Cùng đó, nhu cầu ca cao chưa phục hồi rõ nét, sản lượng tiêu thụ của Barry Callebaut năm tài chính 2025-2026 giảm 0,7%; thị trường chocolate confectionery toàn cầu giảm 4,3%, riêng Bắc Mỹ giảm 5,8%.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung trung hạn đối mặt rủi ro do siêu El Nino có thể gây khô hạn tại Tây Phi. Bờ Biển Ngà cảnh báo sản lượng giảm 21-25%; sản lượng vụ giữa niên vụ 2026-2027 dự báo chỉ đạt 300.000-350.000 tấn. Lượng ca cao cập cảng nước này đến ngày 8-11 đạt 264.500 tấn, giảm 35,6% so với cùng kỳ.

Mức chênh lệch giá đồng giữa COMEX và LME. Nguồn: MXV

Tại nhóm kim loại, đồng kỳ hạn tháng 12 trên COMEX giảm 1,73%, còn 13.744 USD/tấn; hợp đồng 3 tháng trên LME xuống 13.679 USD/tấn.

Lo ngại bất đồng chính sách tại Mỹ sau bầu cử giữa kỳ làm suy yếu kỳ vọng nhu cầu đồng phục vụ hạ tầng AI. Chênh lệch giá COMEX-LME thu hẹp còn khoảng 80 USD/tấn, so với hơn 700 USD/tấn hồi tháng 8.

Đến ngày 3-11, vị thế mua ròng của các quỹ trên COMEX còn 34.890 hợp đồng, giảm mạnh so với đỉnh 82.522 hợp đồng cuối tháng 9.

Tuy nhiên, tại thị trường Trung Quốc đồng vẫn khan hiếm, tồn kho trên Sở Giao dịch Thượng Hải giảm còn 33.848 tấn, thấp nhất 3 năm; phụ phí nhập khẩu Yangshan lên kỷ lục 230 USD/tấn.

Bà Đào Thị Linh, Trưởng phòng Tư vấn đầu tư Công ty HCT nhận định, dòng tiền tài chính suy yếu gây sức ép, còn nguồn cung giao ngay khan hiếm tại Trung Quốc hạn chế đà giảm sâu của giá đồng. Tuy nhiên, nguồn cung khan hiếm chưa đủ đảo chiều tâm lý thận trọng của giới đầu tư trên thị trường đồng.