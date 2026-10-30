MXV-Index mất gần 1%, giá cao su và bạc đi xuống

Chỉ số MXV-Index giảm gần 1%, xuống 2.871 điểm. Nguồn: MXV

Kết thúc phiên ngày 29-10, sắc đỏ bao trùm cả 4 nhóm hàng hóa, kéo MXV-Index giảm gần 1%, xuống 2.871 điểm. Đáng chú ý, giá bạc giảm 2,4%, còn 52,38 USD/ounce, thấp nhất một năm.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá bạc giảm do lo ngại lạm phát Mỹ dai dẳng khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể duy trì lãi suất cao, thậm chí tăng lãi suất trong tháng 12.

Vị thế mua ròng của các quỹ đầu cơ Managed Money giảm còn hơn 3.505 hợp đồng, thấp nhất từ quý I-2024. Nhu cầu công nghiệp suy yếu khi công suất điện mặt trời mới của Trung Quốc trong 9 tháng giảm 53,9%, còn 110,83 GW. Silver Institute dự báo nhu cầu bạc quang điện năm 2026 giảm 19%, còn 151 triệu ounce.

Thị trường bạc vật chất vẫn được dự báo thiếu hụt 46,3 triệu ounce năm 2026, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp nhu cầu tiêu thụ vượt mức sản lượng khai thác.

Diễn biến giá cao su. Nguồn: MXV

Ở nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 11 giảm 0,45%, xuống 2.805 USD/tấn; TSR20 giảm 2,11%, còn 2.500 USD/tấn. Giá dầu đi xuống khi kỳ vọng đàm phán hòa bình tại Trung Đông làm dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung, thu hẹp lợi thế cạnh tranh của cao su tự nhiên so với cao su tổng hợp.

Cùng với đó, nhu cầu tại Trung Quốc tiếp tục gây sức ép. Doanh nghiệp ưu tiên dùng tồn kho, hạn chế mua mới.

Nguồn cung tại Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su tự nhiên lớn nhất thế giới dự kiến tăng theo mùa vụ, với sản lượng cao su tự nhiên năm 2026 đạt 4,8 triệu tấn, tăng 1,9%.

Indonesia, quốc gia sản xuất cao su lớn thứ hai thế giới, dự kiến giảm 8% sản lượng, còn 1,88 triệu tấn, do El nino. Rủi ro thời tiết và nhu cầu quốc phòng có thể hạn chế đà giảm sâu của giá cao su trong trung hạn.