MXV-Index đảo chiều tăng mạnh sau 9 phiên giảm

Chỉ số MXV-Index tăng 1,17% lên 2.714 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá cao su RSS3 tăng 3,45%, lên 2.667 USD/tấn; TSR20 tăng 3,2%, đạt 2.480 USD/tấn.

Diễn biến giá cao su kỳ hạn tháng 12. Nguồn: MXV

Lo ngại thời tiết tại Đông Nam Á thúc đẩy giá cao su. Trong khi về nhu cầu, bất ổn địa chính trị đang thúc đẩy nhu cầu bảo đảm an ninh nguồn nguyên liệu, mở ra động lực hỗ trợ thị trường cao su trong trung hạn. Ngày 5-11, Hiệp hội Công nghiệp Cao su Đức (WDK) kêu gọi Đức và châu Âu xây dựng kho dự trữ cao su chiến lược phục vụ cả mục tiêu dân sự và quân sự, nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng.

Nhóm đậu tương trên sàn CBOT đồng loạt tăng, trong đó dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12 tăng 1,8%, lên 1.408 USD/tấn; khô đậu tương tăng gần 1%, đạt 363 USD/tấn; đậu tương kỳ hạn tháng 1-2027 tăng nhẹ lên 452 USD/tấn.

Tỷ lệ tồn kho/sử dụng đậu tương Mỹ. Nguồn: MXV

Theo MXV, báo cáo WASDE tháng 11 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) điều chỉnh tồn kho đậu tương Mỹ và toàn cầu dự báo giảm. Tồn kho cuối kỳ Mỹ giảm còn 8,2 triệu tấn, thấp hơn dự báo bình quân thị trường 9,1 triệu tấn.

Riêng dầu đậu tương còn được hỗ trợ bởi tồn kho Mỹ giảm về mức thấp nhất 12 năm, cùng giá dầu Brent duy trì trên 92 USD/thùng.

Đà tăng của thị trường đậu tương thu hút dòng tiền quay lại, sau khi các quỹ đầu cơ cắt giảm ròng hơn 51.000 hợp đồng trong tuần trước báo cáo. Tuy nhiên, nguồn cung toàn cầu dồi dào vẫn là yếu tố cần theo dõi.

Tại thị trường trong nước, diễn biến phục hồi của giá đậu tương kỳ hạn cùng đà tăng của tỷ giá USD/VND, với tỷ giá bán ra tại ngân hàng thương mại ở mức từ 25.790 đến 25.840 đồng/USD, đã kéo mặt bằng giá giao ngay đi lên trong ngày 11-11.

Sau khi lùi về vùng từ 13.500 - 13.570 đồng/kg hồi đầu tháng 11, giá chào bán khô đậu tương giao ngay tại cảng miền Bắc ngày 11-11 đã tăng lên mức từ 13.950 - 14.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với mặt bằng 13.200 đồng/kg tại miền Nam ngày 10-11.

Trong khi đó, cấu trúc giá kỳ hạn nhập khẩu vẫn giữ độ dốc ngược về vùng từ 11.900 đến 12.300 đồng/kg cho hàng giao quý II-2027 nhờ kỳ vọng nguồn cung Nam Mỹ dồi dào.