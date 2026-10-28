MWG vượt mục tiêu lợi nhuận năm, lãi gần 2.800 tỷ đồng từ 'kho tiền mặt'

Cửa hàng Bách hoá Xanh của MWG. Ảnh: MWG

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 mới công bố, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) ghi nhận doanh thu thuần 52.614 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận gộp đạt 11.421 tỷ đồng, tăng 53%; tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 21,7%, cải thiện so với mức 18,8% của quý 3/2025.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng trưởng đáng kể, đạt 1.162 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Về phần chi phí, chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí bán hàng, ở mức 6.887 tỷ đồng, tăng 51% YoY; trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11% YoY, về mức 992 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 13,5% YoY, lên 466 tỷ đồng.

Trừ đi các khoản thuế, phí khác, MWG báo lãi sau thuế quý 3/2026 đạt 3.521 tỷ đồng, tăng hơn 97% so với mức 1.874 tỷ đồng đạt được trong quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của MWG đạt 147.827 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 31.941 tỷ đồng, tăng 43,6%, tương ứng biên lợi nhuận gộp cải thiện từ khoảng 19,6% trong 9 tháng đầu năm ngoái lên 21,6%.

Lợi nhuận sau thuế của công ty trong 9 tháng đạt 9.634 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 4.989 tỷ đồng đạt được trong 9 tháng đầu năm ngoái.

Năm nay, MWG đặt mục tiêu doanh thu 185.000 đồng, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng, tăng 30%. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của MWG.

Với kết quả 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 80% mục tiêu doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận.

Đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng vào trái phiếu

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của MWG đạt 107.392 tỷ đồng, tăng 23.446 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó tiền mặt chiếm hơn một nửa với hơn 63.000 tỷ đồng, tăng hơn 13.350 tỷ đồng so với đầu năm, song giảm so với mức kỷ lục hơn 66.600 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2/2026.

Tiền mặt chủ yếu dưới dạng tiền gửi ngân hàng, đầu tư trái phiếu và cho vay. Trong đó riêng trái phiếu là hơn 19.000 tỷ đồng, tập trung vào trái phiếu ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty đa ngành và doanh nghiệp bất động sản.

Với “kho tiền mặt” trên, MWG thu về khoản tiền lãi gần 2.800 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 32% YoY. Trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp lãi hơn 10 tỷ đồng.

Cùng với tiền mặt, hàng tồn kho của công ty cũng tăng mạnh với hơn 35.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.700 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 4.200 tỷ đồng sau một quý.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức gần 55.000 tỷ đồng, tăng hơn 4.200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó vay nợ tài chính ở mức 27.774 tỷ đồng và toàn bộ là vay ngắn hạn. Trong 9 tháng đầu năm, MWG phải trả 1.308 tỷ đồng lãi vay, tăng 20% YoY.

Vốn chủ sở hữu đạt 52.395 tỷ đồng, gồm 14.770 tỷ đồng vốn cổ phần và hơn 32.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường, cổ phiếu MWG kết phiên 28/10 ở vùng giá 76.000 đồng/cp, tăng 15% so với đáy gần nhất hồi giữa tháng 7/2026.