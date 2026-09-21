MWG chốt ngày trả cổ tức tiền mặt

Cửa hàng Bách hóa xanh của MWG. Ảnh: MWG

Ngày 21/9, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2025 cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tỷ lệ chi trả là 10% trên mệnh giá, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu MWG được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 8/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026.

Với hơn 1,47 tỷ cổ phiếu MWG đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ cần chi khoảng 1.470 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Đây là đợt trả cổ tức tiền mặt thứ hai cho năm 2025 của doanh nghiệp. Trước đó, vào đầu tháng 8 năm nay, MWG đã chi gần khoảng 1.470 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2025, cũng với tỷ lệ 10% bằng tiền.

Như vậy sau đợt cổ tức lần này, MWG đã hoàn thành kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 20% bằng tiền cho cổ đông, theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua ngày 18/4/2026.

Trên thị trường, cổ phiếu MWG đóng cửa phiên 21/9 ở giá 71.700 đồng/cp – không có nhiều biến động trong thời gian gần đây.

Đã hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu năm

Theo báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2026 mới công bố, doanh thu hợp nhất của MWG trong 8 tháng đạt khoảng 129.431 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu 185.000 tỷ đồng cả năm. Công ty chưa công bố lợi nhuận.

Trong cơ cấu doanh thu, chuỗi Thế giới di động đóng góp 22,5%, chuỗi Điện máy Xanh 44,5%, chuỗi Bách hóa Xanh 31% và các chuỗi khác chiếm 2%.

Bách hóa Xanh tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao. Doanh thu lũy kế 8 tháng đạt khoảng 40.100 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên trong năm nay tốc độ tăng doanh thu lũy kế của chuỗi vượt mốc 30%.

Đến cuối tháng 8/2026, Bách hóa Xanh có tổng cộng 3.612 cửa hàng trên toàn hệ thống. Chuỗi đang tiếp tục mở rộng tại cả ba miền, trong đó thị trường phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, được ưu tiên. Chỉ khoảng 4 tháng sau khi cửa hàng đầu tiên đi vào hoạt động tại Thủ đô, đến ngày 14/9, Bách Hóa Xanh đã có 99 điểm bán tại Hà Nội. Phần lớn các cửa hàng mới được bố trí tại khu vực ngoại thành, tận dụng hệ thống logistics đã được xây dựng tại các tỉnh lân cận.